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МАРТ предлагает штрафовать чиновников за антиконкурентные действия

Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает ввести административную ответственность госслужащих за антиконкурентные действия. Об этом во вторник, 29 мая, рассказал руководитель МАРТа Владимир Колтович.

На международной конференции «Антимонопольное регулирование в странах ЕАЭС: основные тренды и практика правоприменения» Владимир Колтович заявил, что в Беларуси могут ввести штрафы для чиновников и государственных органов за антиконкурентные действия. Проект соответствующего нормативного правового акта уже подготовлен, пишет БелТА.
 
Министр считает, что эта норма будет проходить согласование с трудом. «Но мы не видим лучшего инструмента быстрого повышения уровня знаний чиновников при принятии решений в соответствии с нормами о конкуренции», - подчеркнул он.
 
При этом он не уточнил размеры штрафов за подобные нарушения.
 
В Беларуси продолжает работать комиссия МАРТ по рассмотрению антимонопольных дел. В 2016 году она рассмотрела лишь одно дело о конкуренции, в 2017 – уже 91, а в январе-марте 2018 года – 24 дела.

14:04 29/05/2018






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