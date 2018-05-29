Лукашенко встретил владельца «Штадлера» комплиментами самому себе

Об этом по итогам встречи с Александром Лукашенко заявил глава компании Петер Шпулер 29 мая.





Лукашенко встретил гостя комплиментами самому себе, заявив, что сотрудничество с компанией «Штадлер» стало примером открытости экономики страны для иностранного капитала.





Как завил Петер Шпулер, решение расширить производство в Беларуси основано на наличии успешных контрактов и обширной загрузке. Швейцарский бизнесмен отметил, что компания намеревается создать производство электрических преобразователей для трамваев, которые будут экспортироваться в том числе в страны Западной Европы. Будет увеличено и производство вагонных кузовов до 300 единиц в год. «В общей сложности оба проекта потребуют около 25 миллионов евро инвестиций. Впоследствии мы хотим расширить производство этих кузовов еще больше — до 450 в год», — сообщил инвестор.





ЗАО «Штадлер Минск», белорусское подразделение концерна Stadler, базируется в городке Фаниполь под Минском. Завод построен в 2013 году, на нем работает около 450 сотрудников.





На «Штадлер Минск» собирают двухэтажные подвижные составы KISS, одноэтажные подвижные составы FLIRT, специально разработанные для рынков СНГ трамваи типа «Метелица» и вагоны метро для широкой колеи. Первым заказом, выполненным на заводе в Фаниполе, было серийное производство четырехсекционных и шестисекционных двухэтажных подвижных составов для российской железнодорожной компании «Аэроэкспресс». Кампания считает, что потенциал для обновления подвижного состава в постсоветских странах очень велик.





Петер Шпулер, держатель контрольного пакета акций Stadler, являлся директором компании на протяжении 30 лет, однако 1 января нынешнего года стал Председателем Группы, передав пост директора Томасу Альбургу.