Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Не смогли продать: молокозавод слил в канализацию сыворотку на $45 тысяч

Сотрудники Комитета госконтроля по Гродненской области проверили документы по финансово-хозяйственной деятельности одного из СПК Гродненской области и ОАО «Молочный мир».

При сопоставлении документов выяснилось, что СПК отправлял творожную сыворотку на завод. Последний не смог подтвердить расходы на транспортировку сырья никакими документами.

- Оперативниками было установлено, что за период с января 2015 года по май 2017 года не подтверждена транспортировка и списание из ОАО в СПК более 19 тысяч тонн творожной сыворотки на сумму свыше 90 тысяч рублей, - рассказали «Комсомолке» в управлении департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области. - Опрошенные работники цеха цельномолочной продукции указали, что непроданную творожную сыворотку они, по указанию руководства, сливали в ночное время в канализацию, а с целью списания ее с учета оформляли бестоварные накладные в адрес СПК.

Как объясняют в Госконтроле, все это происходило на фоне неполной загрузки молокоперерабатывающих предприятий Гродненского и близлежащих регионов. То есть сыворотку вполне можно было отправить на переработку. Ущерб предприятию был нанесен в размере более 90 тысяч рублей (или 45 тысяч долларов).


В отношении руководителя одного из цехов предприятия, который и отдавал приказ сливать сыворотку в канализацию, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 426 УК Республики Беларусь за превышение власти или служебных полномочий. Грозит за это лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Следствие по уголовному делу еще продолжается. На самом предприятии ситуацию практически не комментируют.

- Сливалась сыворотка? Ну, это громко сказано... За комментариями позвоните в конце недели, - сказали «КП» в руководстве предприятия.

В Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома также не прокомментировали ситуацию.

- То, что там проводится расследование, мы в курсе. О том, что сливалась творожная сыворотка, ничего не знаем, - пояснили местные чиновники.

11:56 29/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Между Крестом, радугой и правами человека
Валерий Щукин
Чудеса: упал на попу, а синяк на голове?
Татьяна Короткевич
Шаг доверия к обществу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё