АИ-92 стоит в среднем 42,21 рубля за литр, а АИ-95 — 45,5 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало в Москве на 85 копеек до 43,99 рубля.





Значительно подорожал бензин и в других регионах России. По данным информационно-аналитического центра «Кортес», за неделю стоимость АИ-92 выросла на 76 копеек — до 40,76 рубля за литр. Литр АИ-95 подорожал на 79 копеек, до 43,6 рубля. Также на 79 копеек в среднем по России выросла цена дизеля. Теперь он стоит 43,65 рубля за литр.





Рост цен на бензин продолжается в России уже несколько месяцев. Чтобы стабилизировать ситуацию на рынке, правительство в мае приняло решение о снижении акцизов на топливо.





Снижение планируется провести до 1 июля. При этом вице-премьер Дмитрий Козак предупредил, что пересмотр ставки акциза не приведет к снижению цен на бензин, а лишь поможет замедлить их рост, пишет meduza.io









Напомним, в "Белнефтехиме" неоднократно объясняли рост цен на бензин в Беларуси необходимостью выравнивания с ценами в России, а на минувшей неделе в концерне сообщили, что бензин в этом году у нас подорожает примерно на 24%, правда, не сразу, а "покопеечно".