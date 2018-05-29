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Провал белорусского экономического чуда: убытки предприятий за год выросли почти в два с половиной раза.

Государство лихорадочно ищет инвесторов. Но не создает надлежащих условий для их прихода. Круг замыкается и меняется на круги ада отечественных предприятий.

Светлое будущее вот-вот. И так третий десяток лет обещаний. 

«Все зависит от начальства. Как человек организовал этот бизнес – государственный, частный и получастный, – так он и будет идти. Ну, отсюда причины убыточности. Низкий уровень организации, низкий уровень технологической дисциплины и низкий уровень исполнительной дисциплины — как результат всего предыдущего», – говорит экономист Михаил Залесский.

Государство ищет финансовое спасение – и даже, кажется, нашло, сообщает Белсат.

«Речь не идет о выделении существенных объемов бюджетного финансирования, направления массовой господдержки на реализацию плана индустриализации страны.
 

Реализовать его в первую очередь планируется за счет привлечения прямых иностранных инвестиций», – заявил источник belapan.by в финансовых кругах.

Это логичный и хороший шаг в современном экономическом мире. Однако в белорусских реалиях начинаются препятствия.

Для привлечения инвестора доходность предприятия должна быть не менее 10-15% годовых, проект должен реализовываться согласно организационно-правовой базе, инвестор должен иметь возможность контроля над предприятием, а информация о проекте должна быть для него ясной и интересной.

Пока всего этого в нашей стране нет. А потому есть проблемы и с инвестированием в новое, и с уже действующими убыточными предприятиями. Причины – как внешние, так и внутренние.

«В зависимости от того, насколько уровень организации высокий, насколько уровень технологической дисциплины высокий, насколько люди заинтересованы в улучшении жизни своих подчиненных и самих себя, настолько оно хорошо и идет», – объясняет экономист Михаил Залесский.

Независимые экономисты хором и годами говорят о необходимости реформ и ликвидации убыточных предприятий. И это — только имея в виду официальные статистические данные. А еще есть ряд предприятий, которые работают в плюс, но их рентабельность ниже пяти процентов.


07:33 29/05/2018






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