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Кого и тут неплохо кормят? По росту зарплат лидируют чиновники и силовики

Как сообщает Белстат, в апреле средняя начисленная зарплата составила 912 рублей. Однако, как выясняется, в сфере госуправления дела с зарплатами были гораздо лучше, чем в среднем по стране.

Кого и тут неплохо кормят? По росту зарплат лидируют чиновники и силовики
Средняя зарплата в РБ увеличилась к апрелю 2017 года на 18,3%, пишет banki24.by. Однако отдельно по госуправлению зарплатные ведомости смотрелись куда внушительнее. 

Во-первых, гражданские служащие имели зарплаты на уровне нынешних средних по Беларуси еще в апреле 2017 года. Тогда чиновникам была начислена средняя зарплата в 921,7 BYN. Можно сказать, что еще год назад госуправленцы начали жить в 2018-м. 

Во-вторых, сфера госуправления превзошла остальных по темпам роста зарплат. В апреле 2018 года средняя зарплата чиновников увеличилась аж на 42,5% — до 1 313 BYN.

Белорусские чиновники имеют зарплаты выше, чем у профессоров и доцентов вузов и ссузов (1 114 BYN) и больше, чем у научных исследователей (1 260 BYN). 

Впрочем, зарплаты госуправленцев варьируют в зависимости от региона. Самые дорогие для бюджета чиновники работают в Минске. В апреле 2018 года им была назначена зарплата в 1 554 BYN. Для сравнения: у бюджетников столицы средняя зарплата за апрель-2018 составила 882 BYN. 


Большие зарплаты минских госуправленцев связаны с концентрацией министерств и иных ведомств на территории столицы. 

О зарплатах силовиков известно гораздо меньше. Даже базовые оклады госслужащих в Беларуси утверждаются специальным указом президента с грифом «для служебного пользования». Это значит, что точные зарплаты отдельных групп чиновников могут посчитать только они сами. Что уж тогда говорить о силовых структурах? Однако приблизительно оценить размер довольствия силовиков все же можно. 

Статорганы дают информацию о зарплатах с учетом и без учета военнослужащих. С целью подсчета зарплат Белстат исключает из категории военнослужащих солдат срочной службы. Тогда остаются лишь военнослужащие в узком смысле, сотрудники органов внутренних дел, Следственного комитета, работники органов финансовых расследований и их гражданский персонал. Так вот, средняя зарплата в Беларуси с учетом силовиков, которые служат по контракту, в апреле 2018 года составила 935,1 BYN. Среди отслеживаемых статорганами работников силовики занимают долю около 3–3,5%. Путем нехитрых вычислений можно получить, что средняя зарплата белорусских силовиков в апреле колебалась в диапазоне от 1 300 до 1 400 BYN. К апрелю-2017 «силовые» зарплаты выросли на 40–45%. 

В общем, силовики жили чуть слаще, чем госслужащие без погон и формы.


07:12 29/05/2018






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