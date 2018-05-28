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Иностранные инвесторы боятся белорусской коррупции

Министерство экономики готовит план индустриализации страны, согласно которому к 2025-му году в каждом районе Беларуси должны быть реализованы самые разные инвестиционные проекты. Правда, финансирование из государственного бюджета на эти проекты наоборот не планируется. Чиновники рассчитывают на привлечение прямых иностранных инвестиций.

Индустриализация идет на восток, говорит экономический обозреватель «Белсата» Станислав Ивашкевич.

«По логике вещей, она наконец должна докатиться и до нас. Чтобы мы также с нее выросли и перешли к индустрии услуг. Сейчас, возможно, индустриализация покатилась в Россию, но там свои нюансы, и перепрыгнула дальше в Азию. Смысл в том, что направление верное».

Но в Беларуси нет частных инвестиций и все идет со стороны государства, говорит эксперт.

«Эта индустриализация – на самом деле просто ответ чиновников на требования Лукашенко».

«Мы привыкли думать, что в Беларуси очень небольшая коррупция. На самом деле у нас очень высокая коррупция. Беларусь, кстати, единственная страна, которая запрещает группе по борьбе с коррупцией Совета Европы публиковать результаты по опыту коррупции в своей стране. И очень высокая коррупционная составляющая затрат у зарубежных инвесторов».

22:44 28/05/2018






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