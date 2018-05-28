Иностранные инвесторы боятся белорусской коррупции

Индустриализация идет на восток, говорит экономический обозреватель «Белсата» Станислав Ивашкевич.





«По логике вещей, она наконец должна докатиться и до нас. Чтобы мы также с нее выросли и перешли к индустрии услуг. Сейчас, возможно, индустриализация покатилась в Россию, но там свои нюансы, и перепрыгнула дальше в Азию. Смысл в том, что направление верное».





Но в Беларуси нет частных инвестиций и все идет со стороны государства, говорит эксперт.





«Эта индустриализация – на самом деле просто ответ чиновников на требования Лукашенко».





«Мы привыкли думать, что в Беларуси очень небольшая коррупция. На самом деле у нас очень высокая коррупция. Беларусь, кстати, единственная страна, которая запрещает группе по борьбе с коррупцией Совета Европы публиковать результаты по опыту коррупции в своей стране. И очень высокая коррупционная составляющая затрат у зарубежных инвесторов».