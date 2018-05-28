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Geely в пролете: белорусы резко увеличили импорт легковушек

Беларусь в I квартале 2018 года импортировала 14,9 тыс. легковых автомобилей, что на 75,6% больше по сравнению с январем-мартом 2017 года, сообщает Белстат.

Средняя цена импортированного в январе-марте этого года автомобиля снизилась на 6% до $13 тыс. В результате в стоимостном выражении импорт легковых автомобилей вырос на 65,1%, до $193,6 млн.

По данным Белстата, из стран СНГ белорусы ввезли 12,3 тыс. автомобилей (рост в 1,8 раза) по средней цене $12,7 тыс. (снижение на 6,8%). Импорт легковых авто из дальнего зарубежья вырос в 1,5 раза и составил 2,6 тыс. шт. Средняя цена авто из стран вне СНГ снизилась на 1,1% до $14,55 тыс.

На долю России приходится более 80% объема импорта легковых автомобилей в стоимостном выражении. За январь-март этого года из РФ в Беларусь ввезено легковых автомобилей на $155,6 млн, что в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.


Между тем, экспорт легковых автомобилей из Беларуси за отчетный период снизился на 19% и составил $18,8 млн, передает interfax.by

18:07 28/05/2018






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