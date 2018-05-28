Geely в пролете: белорусы резко увеличили импорт легковушек

Средняя цена импортированного в январе-марте этого года автомобиля снизилась на 6% до $13 тыс. В результате в стоимостном выражении импорт легковых автомобилей вырос на 65,1%, до $193,6 млн.





По данным Белстата, из стран СНГ белорусы ввезли 12,3 тыс. автомобилей (рост в 1,8 раза) по средней цене $12,7 тыс. (снижение на 6,8%). Импорт легковых авто из дальнего зарубежья вырос в 1,5 раза и составил 2,6 тыс. шт. Средняя цена авто из стран вне СНГ снизилась на 1,1% до $14,55 тыс.





На долю России приходится более 80% объема импорта легковых автомобилей в стоимостном выражении. За январь-март этого года из РФ в Беларусь ввезено легковых автомобилей на $155,6 млн, что в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.







