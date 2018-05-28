Абрамович стал гражданином Израиля

Об этом стало известно " Вестям Израиля " из информированных источников.





По словам собеседника, самолет Абрамовича прибыл к первому терминалу международного аэропорта. Миллиардер прошел в терминал на общих основаниях - к помещению, где оформляют прибывших репатриантов. Там ему были выписаны удостоверение нового репатрианта ("теудат-оле") и удостоверение личности ("теудат-зеут").





После этого новый репатриант открыл счет в банке и оформил медицинскую страховку.





Алия и дело Скрипаля





О возможной репатриации Романа Абрамовича в израильских СМИ сообщалось еще на прошлой неделе. В этой связи утверждалось, что миллиардер, в последние годы проживавший в Лондоне и владеющий футбольным клубом "Челси", получил отказ в продлении визы от британских властей. Его предыдущая виза истекла 25 мая.





Отказ же последовал в связи с ужесточением миграционных правил, принятых властями Великобритании в отношении российских предпринимателей на фоне дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.





По данным Forbes, у Абрамовича серьезные бизнес-интересы в Израиле, которыми он управляет в компании Millhouse и Ervington. Он также щедро жертвует в Израиле на благотворительные цели.









Состояние Абрамовича оценивается в 11,4 миллиарда долларов.



