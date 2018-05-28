Абрамович стал гражданином Израиля
Миллиардер Роман Абрамович репатриировался в Израиль. Около 13.00 в понедельник, 28 мая, он прибыл в аэропорт Бен-Гурион на частном самолете.
Об этом стало известно "Вестям Израиля" из информированных источников.
По словам собеседника, самолет Абрамовича прибыл к первому терминалу международного аэропорта. Миллиардер прошел в терминал на общих основаниях - к помещению, где оформляют прибывших репатриантов. Там ему были выписаны удостоверение нового репатрианта ("теудат-оле") и удостоверение личности ("теудат-зеут").
После этого новый репатриант открыл счет в банке и оформил медицинскую страховку.
Алия и дело Скрипаля
О возможной репатриации Романа Абрамовича в израильских СМИ сообщалось еще на прошлой неделе. В этой связи утверждалось, что миллиардер, в последние годы проживавший в Лондоне и владеющий футбольным клубом "Челси", получил отказ в продлении визы от британских властей. Его предыдущая виза истекла 25 мая.
Отказ же последовал в связи с ужесточением миграционных правил, принятых властями Великобритании в отношении российских предпринимателей на фоне дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
По данным Forbes, у Абрамовича серьезные бизнес-интересы в Израиле, которыми он управляет в компании Millhouse и Ervington. Он также щедро жертвует в Израиле на благотворительные цели.
Состояние Абрамовича оценивается в 11,4 миллиарда долларов.
17:25 28/05/2018
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