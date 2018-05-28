На уровне статистической погрешности: официальный уровень безработицы в 10 раз ниже реального!
По данным Национального статистического комитета Беларуси, в экономике Беларуси в апреле 2018 г. было занято 4336,5 тыс. человек.
При этом по данным Министерства труда и соцзащиты, численность зарегистрированных безработных на конец апреля 2018 г. составила 21,8 тыс. человек. Таким образом, уровень зарегистрированной безработицы составил всего 0,5% от численности рабочей силы.
Кстати, по данным того же Белстата, реальных безработных в Беларуси по состоянию на первый квартал 2018 года было около 230 тысяч!
"Белорусский партизан"
16:42 28/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.