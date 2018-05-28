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Чем провинилась сгущенка?

В Беларуси сокращается производство масла, сыра и сгущеного молока.

Белорусские переработчики молока наращивают выпуск сухих продуктов. В апреле было произведение 14,1 тыс. т сухих молока и сливок, что на 24,3% больше, чем год назад. По итогам четырех месяцев их выпуск вырос на 14,8% до 49,6 тыс. т.

Как сообщает «Молочный блог», рост производства сухих продуктов закономерно привел к увеличению их запасов на фоне трений с Россией по поводу поставок продукции этой категории. За апрель запасы выросли на 42,4% до 17,7 тыс. т. Сейчас они почти в 1,5 раза больше среднемесячных объемов производства.

Выпуск сливочного масла сократился в апреле на 4,7% до 9,7 тыс. т, хотя впрошлом году производство было особо активно на фоне высоких цен и спроса.  Одновременно запасы масла за апрель увеличились на 23,6% до 12,8 тыс. т. Они в 1,4 раза больше, чем среднемесячных объем производства. 

Производство сыра в апреле составило 15,6 тыс. т, что на 5,6% меньше, чем год назад. В целом за четыре месяца оно снизилось на 2,2% до 62,1 тыс. т. Запасы сыра за апрель выросли на 14,7% до 12,6 тыс. т. Они составляют 81,1% от среднемесячного объема производства.

Очень болезненно неверные маркетинговые ходы ударили по белорусской сгущенке. Ее выпуск ократился на 32,8% по сравнению с апрелем прошлого года. Всего за январь-апрель 2018-го переработчики произвели 29,8 тыс. т сгущенных молока и сливок, или на 6,6% меньше, чем год назад. 

Еще большие потери в объемах фиксируются в нежирной молочной продукции. Ее выпуск упал на 41,4% до 8 тыс. т в пересчете на обезжиренное молок в апреле, а с начала года сократился на 33,1% до 42,8 тыс. т.

16:20 28/05/2018






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