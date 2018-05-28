Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Что подорожает с 1 июня?

С приходом лета вырастут цены на некоторые товары и услуги.

С 1-го июня 2017 года подорожает продукция табачной фабрики «Неман». Сигареты Kent Feel будут стоить 2,65 рубля. Информацию об этом предоставили в Министерстве по налогам и сборам РБ.

Также на одну копейку станут «весомее» некоторые виды «Короны» и «Форт Слим». Сигареты LD, Monte Carlo и Camel подорожают на две копейки. Среди импортных табачных изделий поднимутся в цене Aroma Rich (на 10 копеек).

Помимо товаров подорожают и некоторые услуги. Например, билеты в Минский зоопарк поднимутся с 6 до 9 рублей. В динопарк цена вырастет аналогично, пишут belnovosti.by

13:41 28/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Между Крестом, радугой и правами человека
Валерий Щукин
Чудеса: упал на попу, а синяк на голове?
Татьяна Короткевич
Шаг доверия к обществу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё