Что подорожает с 1 июня?
С приходом лета вырастут цены на некоторые товары и услуги.
С 1-го июня 2017 года подорожает продукция табачной фабрики «Неман». Сигареты Kent Feel будут стоить 2,65 рубля. Информацию об этом предоставили в Министерстве по налогам и сборам РБ.
Также на одну копейку станут «весомее» некоторые виды «Короны» и «Форт Слим». Сигареты LD, Monte Carlo и Camel подорожают на две копейки. Среди импортных табачных изделий поднимутся в цене Aroma Rich (на 10 копеек).
Помимо товаров подорожают и некоторые услуги. Например, билеты в Минский зоопарк поднимутся с 6 до 9 рублей. В динопарк цена вырастет аналогично, пишут belnovosti.by
13:41 28/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.