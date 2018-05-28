Что подорожает с 1 июня?

С 1-го июня 2017 года подорожает продукция табачной фабрики «Неман». Сигареты Kent Feel будут стоить 2,65 рубля. Информацию об этом предоставили в Министерстве по налогам и сборам РБ.





Также на одну копейку станут «весомее» некоторые виды «Короны» и «Форт Слим». Сигареты LD, Monte Carlo и Camel подорожают на две копейки. Среди импортных табачных изделий поднимутся в цене Aroma Rich (на 10 копеек).



