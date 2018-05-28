Фигуранты создали устойчивую и управляемую группу, в которой были четко распределены роли между ее участниками. С апреля 2011 года по октябрь 2016-го обвиняемые давали советы, указания, предоставляли другую информацию должностным лицам 36 субъектов хозяйствования по уклонению от уплаты налогов. Те в результате "консультирования" не произвели в бюджет налоговые отчисления в крупном и особо крупном размерах на общую сумму около Br3,77 млн.





Для реализации преступного умысла обвиняемые зарегистрировали подконтрольные себе два предприятия, приобрели одну организацию на подставное лицо без намерения вести предпринимательскую деятельность. Они действовали от имени этих структур, использовали их реквизиты, печати и расчетные счета. Участникам преступной группы предъявлены обвинения в пособничестве в уклонение от уплаты сумм налогов, сборов и лжепредпринимательстве. Они находятся под стражей.