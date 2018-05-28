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Что происходит на рынке строительства жилья? Белстат опубликовал новые данные

Есть на строительном рынке хорошие новости: жильё продолжают строить.

С начала года сданы почти 13 тысяч квартир, то есть больше миллиона квадратных метров. Не так как в лучшие годы (в 2010-м было построено более 6,5 миллионов квадратных метров), но соизмеримо с 2007-м или 2016-м, когда объём нового жилья чуть превышал 4 миллиона. 

По данным Белстата, тенденция к снижению объёмов сохраняется последние пять лет. Если в нынешнем году динамика строительства сохранится, то жилой рынок останется на уровне прошлого года. Активнее строятся города. На сельские населённые пункты приходится меньше трети новостроек. Более 36% новых квартир достанутся тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий, передает ОНТ.

09:50 28/05/2018






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