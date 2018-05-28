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Белорусский «король бройлеров» модернизирует завод под Слуцком

Холдинг «Серволюкс», который уже производит свыше 30% мяса птицы в Беларуси, увеличит свои мощности за счет развития новой площадки.

Владелец «Серволюкса» Евгений Баскин приобрел у государства Слуцкий племптицезавод и инвестирует в его модернизацию.

Собственником Слуцкого племптицезавода один из самых влиятельных бизнесменов Беларуси стал в конце прошлого года. Условия сделки не раскрывались. На базе бывшего коммунального предприятия создан филиал «Генетик», а в апреле – мае этого года состоялись общественные обсуждения по инвестиционному проекту. «Серволюкс» планирует реализовать проект в течение 2018-2019 годов.

Новый птицеводческий комплекс будет возводиться в два этапа. На первом — в деревне Селище, где расположено предприятие, будут модернизированы три птичника, возведен один новый и создана необходимая инфраструктура. На втором этапе новый собственник модернизирует один и построит два новых птичника, сообщается на официальном сайте «Серволюкса».

Слуцкий племптицезавод – третье птицеводческое предприятие страны, которое в ходе приватизации входит в состав частного холдинга «Серволюкс». В 2002 году его основатель Евгений Баскин взял в аренду, а через четыре года получил полный контроль над Могилевской бройлерной птицефабрикой (сегодня — «Серволюкс-Агро»). В течение 2012-2013 годов бизнесмен выкупил у государства Смолевичскую бройлерную птицефабрику – сегодняшний комплекс «Смолевичи Бройлер», которому подчиняется слуцкий филиал «Генетик». Объединенный бизнес «Серволюкс-Агро» и «Смолевичи Бройлер» не только является лидером в Беларуси, но и входит в топ-10 крупнейших производителей мяса бройлеров на постсоветском пространстве.


В структуре холдинга Евгения Баскина объединены крупнейший в стране производитель кормов «Экомол Агро» в Оршанском районе, фабрика родительского стада «Агролинк» в Быхове, а также мясоперерабатывающие заводы «Юнимит» и «Белмит» в Смолевичах и Быхове, молокозавод «Смолевичи Молоко», молочно-товарная ферма «Смолевичи Дайериз», сеть супермаркетов «Квартал вкуса», фирменных магазинов «Петруха» и «Мясновъ».

ZAUTRA.by
09:11 28/05/2018






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