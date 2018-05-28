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В Актюбинской области реанимировали завод по розливу известной в СССР минеральной воды, простаивавший более 20 лет

осле долгого простоя в Актюбинской области реанимирован завод по производству минеральной воды из подземных источников на территории Шалкарского района.


Как сообщает пресс-служба акимата области, в возобновление производства ТОО «Минеральные воды Казахстана» вложило 780 млн тенге ($2,37 млн). В феврале линия розлива была запущена в тестовом режиме, а 23 мая производство вышло на полную мощность.

 По словам главы региона Бердыбека Сапарбаева, шалкарская минеральная вода в свое время была известна во всем Советском Союзе, пишет ca-news.org 

«По объективным причинам, предприятие простаивало не один год. Сегодня оно запущено вновь, и я поздравляю с этим радостным событием, в первую очередь, местных жителей. Уверен, что завод внесет свой вклад в экономическое развитие района, а его продукция будет востребована не только в нашем государстве, но и в соседних странах», - сказал он.

 Отмечается, что большие запасы минеральной азотно-кремнистой воды были обнаружены в Челкарском районе в конце 50-х годов XX века. В 1961 году в городе запустили небольшой цех по розливу минеральной воды, а в 1979 году его реконструировали и построили новый завод. Однако он простаивал с 90-х годов. Сегодня на заводе установлено современное европейское оборудование, которое позволит разливать за одни сутки 45 тыс. литров минеральной и 75 тыс. литров газированной и негазированной питьевой воды в пластиковую и стеклянную тару емкостью от 0,5 до 5 литров (за год - 965 тыс. бутылок минеральной и 911 тыс. бутылок питьевой столовой воды).


 


«Оборудование, в основном, из Италии. Используем новейшую технологию эксплуатации источника минеральной воды, не ухудшающую ее качество, не меняющую исходный состав воды, а значит и ее свойства. Уже планируем выходить с нашей продукцией за пределы республики. Для этого усиленно работаем над качеством, получаем международные сертификаты. Заказы уже поступают», - рассказала главный технолог предприятия Роза Халикова.

09:11 28/05/2018






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