В Актюбинской области реанимировали завод по розливу известной в СССР минеральной воды, простаивавший более 20 лет
Как сообщает пресс-служба акимата области, в возобновление производства ТОО «Минеральные воды Казахстана» вложило 780 млн тенге ($2,37 млн). В феврале линия розлива была запущена в тестовом режиме, а 23 мая производство вышло на полную мощность.
«По объективным причинам, предприятие простаивало не один год. Сегодня оно запущено вновь, и я поздравляю с этим радостным событием, в первую очередь, местных жителей. Уверен, что завод внесет свой вклад в экономическое развитие района, а его продукция будет востребована не только в нашем государстве, но и в соседних странах», - сказал он.
«Оборудование, в основном, из Италии. Используем новейшую технологию эксплуатации источника минеральной воды, не ухудшающую ее качество, не меняющую исходный состав воды, а значит и ее свойства. Уже планируем выходить с нашей продукцией за пределы республики. Для этого усиленно работаем над качеством, получаем международные сертификаты. Заказы уже поступают», - рассказала главный технолог предприятия Роза Халикова.