Чего хотят сельчане





Ситуацию, которая сложилась в городском поселке Ореховск Оршанского района, типичной не назовешь. Ведь конфликт вроде бы есть, а вот конфликтующих сторон нет, как нет и правых, и виноватых. Все - и власть, и общество, и бизнес - вместе ищут способы выхода из сложившейся ситуации и, кажется, уже находят правильные решения. Но, с другой стороны, ситуация типична своей повторяемостью - ведь она характерна и для других регионах страны. Так что проблема действительно существует, и достаточно серьезная!





МАГАЗИН У ДОРОГИ

Чтобы было понятнее, на каком фоне разворачиваются события, необходимо маленькое предисловие.





В Оршанском районе этой весной произошло событие, которое можно было бы назвать и экспериментом, если бы не один нюанс. Эксперимент предполагает, что искомый результат может и не получиться. Здесь же все участники процесса были изначально уверены: решение правильное, все будет работать. Это не проба и не испытание - просто началась деятельность в новом формате, в новой реальности.





Итак, по согласованию с Оршанским райисполкомом местная потребкооперация, которая столкнулась с непреодолимыми проблемами в своей работе, передала 33 стационарных магазина в деревнях района, а также 14 маршрутов автолавок торговой сети «Евроопт».





Крупнейший белорусский ретейлер в считаные недели отремонтировал и модернизировал эти магазины, заменил все необходимое торговое оборудование и вновь открыл торговые объекты, только уже с новыми вывесками на обновленных фасадах.





Сейчас идет отладка работы автолавок. Все вместе это называется комплексным торговым обслуживанием жителей сельской местности в отдельно взятом районе, к которому «Евроопт» приступил первым в стране среди крупных торговых сетей.





Агрогородок Заболотье в нескольких километрах от Орши - один из тех населенных пунктов, в котором открылся обновленный магазин. Белое здание со знакомым логотипом хорошо видно с дороги.





Внутри - чисто, красиво и аккуратно. Удивительно, но нет и следа того характерного запаха, который знаком многим из нас по деревенским магазинам. Вдоль стен - стеллажи и холодильное оборудование. На полках и в ларях - полный ассортимент товаров ежедневного спроса.





От входа слева - хозяйственные мелочи, моющие и косметические средства, детские подгузники и уголь для шашлыка, дальше - бакалея, овощи и фрукты, мясо и рыба, колбасные изделия и разнообразная молочная продукция, хлеб и батоны, сухари и пряники, чай, кофе, чипсы, напитки, соки… Сделали круг с корзиной, набрали продукты - у выхода прилавок с кассой.





На полках новых магазинов сети - полный ассортимент товаров ежедневного спроса.

Можно рассчитаться как наличными деньгами, так и пластиковой картой, а еще предъявить дисконтную карту и принять участие в игре «Удача в придачу!».





Цены - точно такие же, как в Минске. Судите сами: бананы стоят здесь 1,69 руб., апельсины - 1,99 руб., мандарины - 2,79 руб., капуста белокочанная ранняя - 1,39 руб. за килограмм. Растворимый кофе известной марки - 3,69 за 100 граммов, плитка шоколада 90 г - 0,99 руб.





- Перешла дорогу - и купила все, что мне надо! Не надо теперь в Оршу ехать. И в ассортименте есть все, что может каждый день пригодиться. Плюс то, чего раньше в принципе не было: и детские товары, и свежие овощи. А цены точно такие же, как и в Орше, - так прокомментировала появление мини-маркета «Евроопт» в своей деревне местная жительница Венера Мамусина.

Венера Мусина: «В ассортименте есть все, что может каждый день пригодиться».





ДАЕШЬ «ЕВРООПТ»!

Эти преимущества крупной торговой сети - ассортимент, цены и качество товаров - хорошо знают по всей стране. В том же Оршанском районе уже много лет люди даже из дальних деревень регулярно за покупками ездили в райцентр - в «Евроопт». Именно поэтому новость о комплексном обслуживании района здесь восприняли с большим энтузиазмом все! Кроме жителей городского поселка Ореховск. Именно этому населенному пункту не повезло.





С требованием открыть в поселке «Евроопт» жители сначала обратились к председателю Витебского облисполкома Николаю Шерстневу, а когда убедились, что вопрос не решается, - к председателю Комитета государственного контроля Леониду Анфимову.

Копию письма в КГК передали жители Ореховска. Вот что, в частности, сказано в обращении, под которым стоят подписи почти 500 жителей поселка: «Мы уже много лет добиваемся от районных властей, чтобы в поселке был открыт магазин торговой сети «Евроопт», но в ответ только одни отказы: невозможно, нерентабельно, невыгодно… В этом году в нашем поселке ликвидируют последние четыре магазина Оршанского райпотребсоюза из-за банкротства этой организации (это три магазина продуктовых и один магазин промтоваров). Остается в поселке 10 точек индивидуальных предпринимателей, которые держат цены в разы выше, чем в торговой сети «Евроопт»…





Верить на слово - одно дело. Убедиться в ситуации своими глазами - другое. Вместе с фотокором мы объехали Ореховск, заглянули в работающие магазины. Что увидели? Фруктов и овощей в продаже нет. Выбор колбасных изделий невелик, перемороженные мясные полуфабрикаты аппетитными не назовешь. А цены… Тот самый кофе известного бренда - ровно в два раза дороже, чем в вожделенной жителями торговой сети.





И, конечно же, никакого самообслуживания - покупателя от товаров отделяют высокие и надежные прилавки.





- В коммерческих магазинах я не вижу, что сколько стоит. Мне дали общий чек - там итоговая цена. Еду в город, в «Евроопт», смотрю в чек и вижу - яблоко стоит столько, рис - столько. Там я знаю, за что я заплатила. А за что я плачу здесь - не знаю. И сколько мы ни возмущаемся, ничего не меняется! - говорит

Тамара Царантухина за покупками часто отправляется в «Евроопт» в Орше.





- Частники не могут в нужном количестве закупить продукты, в которых нуждаются жители поселка. Поэтому мы хотим, чтобы у нас появился «Евроопт» - там и цены, и скидки, и игры. А главное - там качество продуктов и ассортимент. Население у нас не очень богатое, много пенсионеров, много и деток. Мы убеждены, что только конкуренция поможет сделать так, чтобы цены здесь, в Ореховске, были соответствующими нашим зарплатам! - не скрывала эмоций Наталья Игумнова.

Наталья Игумнова: «Мы убеждены, что только конкуренция поможет сделать так, чтобы цены здесь, в Ореховске, были соответстсвующими нашим зарплатам».





Отметим, что Ореховск - достаточно крупный поселок с населением около 2,5 тысячи человек. И протяженный: из конца в конец по главной улице - около пяти километров. Понятно, что даже один магазин «Евроопт» в таком населенном пункте проблему не решает - попробуй сходить за хлебом, если до магазина час добираться!





И ведь с площадками для размещения торговых объектов, в отличие от крупных городов, проблем здесь нет. Прямо в центре возвышается двухэтажный сгоревший ЦУМ, в интерпретации местных жителей.





Кирпичные стены целые, выгорели перекрытия во время пожара, случившегося здесь несколько лет назад. А неподалеку - абсолютно целое здание бывшего хозмага, закрытое на надежный амбарный замок.





- Это огромный торговый объект, площадью более 300 метров, и он в прекрасном состоянии, - рассказывает Владимир Зенькевич, один из инициаторов письма в КГК. - Здесь можно было бы открыть магазин «Евроопт». Но нам навстречу идти не хотят. И у нас в поселке развито только индивидуальное предпринимательство: в Орше в «Евроопте» купят товары или рыбу из Смоленска привезут - и нам втридорога перепродают. Цены просто недоступные для людей. Именно поэтому мы убедительно просим, чтобы у нас появился «Евроопт». Мы живем в XXI веке и хотим жить по-человечески.

Владимир Зенькевич: «Мы убедительно просим, чтобы у нас появился «Евроопт».





МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: «ТОЛЬКО ЗА!»





Позвольте привести еще одну цитату из вышеупомянутого письма: «Когда обанкротился Оршанский райпотребсоюз, представители районных властей предоставили в Министерство торговли Республики Беларусь вместо закрывшихся магазинов райпотребсоюза открыть на их месте магазины торговой сети «Евроторг». Но почему в них не вошли магазины Ореховска и деревни Брюхово? Почему?» (Стиль и язык оригинала.)





Ответ на все поставленные вопросы у местного райисполкома есть. И в Доме культуры Ореховска было проведено собрание общественности, на котором власть постаралась разъяснить ситуацию максимально доступно и корректно. На встречу с людьми приехала руководитель отдела торговли и услуг райисполкома Ирина Мартинович. Ирина Валерьевна пригласила на встречу и операционного директора торговой сети «Евроопт» Владлена Атрошкина, появление которого в зале было встречено аплодисментами.

В доме культуры Ореховска было проведено собрание общественности.





Как разъяснила собравшимся представитель райисполкома, препятствий торговой сети власть не чинит. Но доля «Евроопта» в товарообороте района превышает установленные законом о торговле 20%, поэтому открывать новые торговые объекты эта торговая сеть не вправе.





Впрочем, согласно указу президента №345 работать в сельской местности «Евроопт» может, даже превышая установленный законом порог. Именно поэтому компании, которая готова была взять торговое облуживание села на себя, были переданы магазины райпотребсоюза. Но конкретно Ореховск - городской поселок, где проживает более 2000 человек, и под действие упомянутого указа не подпадает. Поэтому открывать здесь магазины «Евроопт» не имеет права.

Ирина Мартинович разъяснила, что власть не чинит препятствий торговой сети «Евроопт».





- В Копыси три магазина - а у нас права не имеют? - крикнул человек из зала.





- Да, потому что Копысь - агрогородок. Таков закон, - четко ответила чиновница.





ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ

К чести Оршанского райисполкома, здесь прекрасно понимают, что запросы граждан, особенно когда затронуты интересы целого городского поселка, нужно выполнять. Поэтому стали искать выход из парадоксальной ситуации, сложившейся благодаря несовершенству закона о торговле.





Во-первых, исполком принял решение о выделении участка под строительство торгового объекта «Евроопт» в соседней деревне Брюхово. Два населенных пункта буквально перетекают друг в друга, но Брюхово - уже сельская местность, и там появление магазина этого ретейлера по закону уже возможно!





На встречу с жителями Ореховска приехал операционный директор торговой сети «Евроопт» Владлен Атрошкин.

На встречу с жителями Ореховска приехал операционный директор торговой сети «Евроопт» Владлен Атрошкин.





Как рассказал Владлен Атрошкин, как только вся документальная процедура будет завершена и участок окажется в распоряжении компании, в течение максимум трех недель здесь будет построен и открыт магазин павильонного типа с торговой площадью около 100 квадратных метров. На согласование документации может уйти месяц, таким образом, уже в конце июня этот магазин может быть открыт! И это известие стало самым приятным для собравшихся в ДК жителей.





Но есть и вторая хорошая новость. Как известно, президент поручил принять меры по комплексному развитию Оршанского района. Для реализации этого поручения райисполком разработал проект указа главы государства, которым предусматривается снятие всех ограничений на развитие розничной торговли в районе. Этот документ уже прошел правовую экспертизу и передан на согласование в Совет министров, после чего поступит на подпись к президенту.





Таким образом, если документ обретет законную силу, открывать магазины «Евроопт» сможет не только в Ореховске, но и в городском поселке Болбасово, который сейчас тоже подпадает под действие закона о торговле.





Владлен Атрошкин искренне поблагодарил районные власти за инициативность и внимание к потребностям жителей.





БЛИЖЕ К ПОКУПАТЕЛЮ





По словам Владлена Атрошкина, продвижение в сельскую местность для компании - естественное желание стать еще ближе к покупателям, ведь в деревнях проживает около двух миллионов граждан страны. И они тоже имеют право на современные формы торгового обслуживания.





- Сельчане с радостью восприняли приход торговой сети «Евроопт» в их деревни. По сути, они получили сегодня тот же ассортимент, который есть и в городах, в том числе свежие фрукты и овощи, большой выбор мясных и колбасных изделий, молочную и хлебобулочную продукцию, продукты и товары для детей. Очень важен и ценовой фактор: если в сельской торговле цены в среднем на 30% выше, чем в городах, то мы предлагаем наши товары ровно по тем же ценам, что и в городских магазинах. При не самых высоких доходах стоимость товаров для сельских жителей имеет огромное значение, - говорит операционный директор «Евроопта».





По оценке Владлена Атрошкина, магазины компании в Оршанском районе работают вполне успешно.





- По нашим прогнозам, работа должна была быть безубыточной. Результат первого месяца свидетельствует, что эта цель достижима и достаточна для того, чтобы развиваться и двигаться дальше, - сказал он.





Ситуация в Ореховске показала, что некоторые нормы законодательства вступили в противоречие с реальной ситуацией на местах. Если указ президента №345 позволяет торговым сетям приобретать торговые площади и строить магазины в сельских населенных пунктах, не принимая в расчет долю в общем товарообороте района, то в малых городах и городских поселках этот документ не работает! Таким образом, все большую актуальность приобретает необходимость изменения некоторых правовых норм.





- Мы надеемся на инициативу законодателей - в частности, на снятие ограничений в 20% от общего товарооборота района, установленного законом о торговле. В этом случае у торговых сетей появится возможность продвигаться в малые населенные пункты и организовывать там торговлю на современном уровне - с качественным сервисом, доступными ценами и широким ассортиментом товаров, - заявил Владлен Атрошкин.





Операционный директор сети магазинов «Евроопт» напомнил, что в законе о торговле порог ограничения для развития в рознице установлен на уровне 20% - при достижении этого показателя в общем товарообороте района торговая сеть уже не имеет права открывать новые магазины.





- Мы одна из немногих стран, кто применяет такую норму, и у нас она наиболее жесткая. Для сравнения: в России этот порог составляет 25%, а ни в Польше, ни в Литве, ни в Украине, ни в других европейских странах такого ограничения нет вообще. Там ретейлеры могут развиваться, несмотря на то, что занимают значительную долю рынка, - заявил Владлен Атрошкин.





Примеров в мировой практике множество. В Финляндии S Group – 44% продовольственной розницы, в Швеции группа ICA – это 39%, в Швейцарии Migros – 31%, в Литве MAXIMA – 33%. При этом в Швейцарии, Норвегии, Финляндии, Литве рынок, по сути, поделен между двумя-тремя сильными игроками, общая доля которых может достигать 90%. И никому не приходит в голову ограничивать развитие торговых сетей, вмешиваться в конкурентные процессы.





- Ко всем субъектам хозяйствования там применяются меры общего антимонопольного регулирования - как правило, только при достижении этим субъектом доли рынка 35 - 40%. Так в чем же уникальность Беларуси, что здесь встала проблема специального регулирования розничной торговли продуктами питания? Мы рассматриваем порог в 20% как стремление ограничить в стране конкуренцию. А к чему это приводит, мы видим на примере Ореховска и других малых городов страны, - отметил Владлен Атрошкин.





К слову, компания только за три последних месяца получила 24 обращения граждан об открытии магазинов сети «Евроопт». И это - коллективные письма, под которыми стоят подписи многих жителей населенных пунктов из разных регионов страны. А сколько аналогичных просьб было отправлено в различные государственные инстанции!









- Ведь ситуация в Ореховске - это не типичная только для Оршанского района проблема. Такие же обращения поступают из всех регионов Беларуси. Мы уже 25 лет работаем во всей стране, покрыли торговым сервисом большую часть регионов, и с проблемами по ограничению дальнейшего развития мы сталкиваемся буквально в каждом районе, - считает Владлен Атрошкин.

Журналисты уезжали из Ореховска, а люди все еще стояли на крыльце Дома культуры, обсуждая услышанные новости. Благодаря инициативности местных властей и готовности торговой сети «Евроопт» работать на селе для них проблема торгового обслуживания будет, есть такая надежда, вскоре разрешена. Но не дает покоя папка с 24 обращениями граждан из других регионов, которую держал в руках Владлен Атрошкин. Может, пришло все же время вернуться к вопросу необходимости барьеров в розничной торговле? Или хотя бы к снижению пороговых значений?





Вопрос совсем не кажется риторическим...



