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Повлияют ли российские акцизы на белорусские цены

В России снизят акцизы на топливо, чтобы сдержать рост цен на бензин. Для Беларуси это может быть хорошей новостью, ведь у нас задекларирована стратегия выравнивания с российскими ценами.


Акцизы на топливо у нашей восточной соседки должны снизиться с 1 июля т.г. На тонну бензина они могут быть уменьшены на 3 тыс. RUB, а на тонну дизельного топлива – на 2 тыс. RUB. Это в среднем удешевит литр бензина на 2,2 RUB, а дизтоплива – на 1,7 RUB. К такому решению новое правительство РФ подтолкнул сильный скачок цен на бензин в стране, пишут российские СМИ. С начала текущего года индекс Санкт-Петербургской МТСБ, рассчитывающей цены в европейской части России, на бензин АИ-92 вырос на 25%, на АИ-95 – на 26%, на дизтопливо – на 18%. В свою очередь, бензин на заправках с начала года подорожал на 3,4%, на дизтопливо – на 4,2%.

Несмотря на то что российский бюджет от снижения акцизов потеряет сотни миллиардов рублей, решено таким образом стабилизировать ситуацию на рынке.

В Беларуси цены на бензин пока только растут: в этом году 8 раз цена неуклонно поднималась на копейку, последний раз – 15 мая. Сейчас белорусские цены уже выше российских, а после снижения акцизов разница может еще больше увеличиться.


Остается надеяться, что принятая в Беларуси политика выравнивания цен на уровне российских приведет к снижению цен на бензин и у нас, анализирует neg.by. О такой политике недавно рассказал председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко: «Мы идем синхронно с нашими коллегами из России, сегодня такая стратегия. Нами была задекларирована политика сдержанного роста либо понижения цены». По его словам, стоимость топлива в Беларуси будет повышаться пропорционально стоимости нефти. При этом И. Ляшенко отметил, что стоимость топлива в России и Беларуси не может сильно отличаться.


08:26 28/05/2018






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