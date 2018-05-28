Как Беларуси достигнуть ВВП в 100 миллиардов долларов и использовать преимущества "цифрового декрета", Sputnik узнал у главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико.





ВВП и новое летоисчисление





Председатель правления банка прокомментировал амбициозные планы так: можно поставить задачу родить за четыре месяца, потому что ждать девять месяцев — очень долго, и решить ее, например, введением иного летоисчисления, считая два года за один.





"В этой связи вспоминается, что когда-то Иосиф Сталин сказал показательную фразу: неважно, как они голосуют, — главное, как мы считаем", — напомнил Виктор Бабарико.





"Неизвестно, что предполагалось под достижением 100 миллиардов долларов ВВП. Я понимаю, как математик, что это темпы роста экономики больше 10% в год на протяжении нескольких лет. Такого в природе не существовало. Наверное, эти цифры давали какие-то экономисты, и существует план", — высказал предположение председатель правления банка.





Классный декрет и "отравленное" зерно





Белгазпромбанк после принятия нашумевшего "декрета о цифровой экономике" не планирует вступать в Парк высоких технологий или открывать там свое дочернее предприятие, чтобы "майнить" криптовалюту. Пока банк ориентируется на выстраивание долгосрочных взаимовыгодных партнерских отношений, пояснил председатель правления.





"Сам декрет очень даже классный — это одно из немногих действий на протяжении многих лет, которое в своей основе несет по-настоящему сильный толчок и не только придает динамику развитию всей отрасли, но и вводит понятия новых финансовых инструментов", — охарактеризовал новации Виктор Бабарико.





Правда, в этом декрете одно "отравленное зерно" — это криптовалюты. Пока это — "пузырь", и очень опасный.





Все развитые страны мира сейчас достаточно жестко регулируют криптовалюты и не дают возможности с ними официально работать. Это сложный и опасный инструмент с точки зрения общегосударственного контроля.





"Мы не будем упираться в вопросы, связанные с рынком криптовалют. Но если говорить о возможностях новых технологий, таких как блокчейн, токенизация — это очень интересно и, несомненно, очень важно", — уверенно заявил Виктор Бабарико.





Токены и кредиты





Декрет дает Беларуси возможн ть сделать реальные шаги на глобальном рынке. Теперь республика — одно из немногих государств Центральной Европы, которое может легально использовать новые финансовые инструменты, востребованные рынком.





"Например, если говорить о токенизации — то это, прежде всего, возможность выпускать новые инструменты ("токены"), которые не характеризуются сложностью процедур", — пояснил банкир.





История любого крупного банка наглядно показывает, что все начинается с развития отношений либо с государством, либо с крупным бизнесом, а уже потом банк выстраивает работу с физическими лицами, с малым и средним бизнесом.





Сегодня наиболее востребовано финансирование малого и среднего бизнеса, однако необходимых для этого процедур нет.





"Декрет как раз этот инструментарий и дает — для активной работы на рынках акций, облигаций, товарном, финансовом. Эти инструменты не обременены действующим законодательством, построенном на крупном риске государства и корпораций", — считает председатель правления банка.





Реализовав все преимущества, которые дает декрет о цифровой экономике, Беларусь может выходить на глобальный рынок. Новый декрет дает реальную возможность белорусским компаниям создавать новые высококонкурентные продукты для продвижения на международные рынки, считает Бабарико.



