Какие бизнес-школы лидируют в рейтингах МВА
В мировом топ-5 бизнес-школ с открытыми программами бизнес-обучения по версии рейтинга Financial Times первое место заняла швейцарская IMD.
Британская бизнес-школа Saïd Business School при Оксфордском университете заняла 2-е место, испанская IESE - 3-е. Гарвардская школа бизнеса (США) оказалась на 4-м месте, а французская INSEAD - на 5-м.
Среди лидеров в составлении программ по заказу конкретных компаний на 1-м месте оказалась испанская бизнес-школа IESE. Бизнес-школа Duke заняла 2-е место, а на 3-м разместилась швейцарская IMD. Лондонская школа бизнеса - на 4-м и французская бизнес-школа HEC в Париже - на 5-м месте.
Отметим, что в Глобальном рейтинге МВА-2018 лидером оказалась Стэнфордская школа бизнеса (США). На 2-м месте - французская Insead, а на 3-м Университет Пенсильвании. 4-е и 5-е место достались Лондонской и Гарвардской школе бизнеса.
08:07 28/05/2018
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