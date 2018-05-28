Какие бизнес-школы лидируют в рейтингах МВА

Британская бизнес-школа Saïd Business School при Оксфордском университете заняла 2-е место, испанская IESE - 3-е. Гарвардская школа бизнеса (США) оказалась на 4-м месте, а французская INSEAD - на 5-м.





Среди лидеров в составлении программ по заказу конкретных компаний на 1-м месте оказалась испанская бизнес-школа IESE. Бизнес-школа Duke заняла 2-е место, а на 3-м разместилась швейцарская IMD. Лондонская школа бизнеса - на 4-м и французская бизнес-школа HEC в Париже - на 5-м месте.





Отметим, что в Глобальном рейтинге МВА-2018 лидером оказалась Стэнфордская школа бизнеса (США). На 2-м месте - французская Insead, а на 3-м Университет Пенсильвании. 4-е и 5-е место достались Лондонской и Гарвардской школе бизнеса.