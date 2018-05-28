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Торговые войны с Россией могут обостриться осенью

Таким мнением с «Ежедневником» поделился директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.

Торговые войны с Россией могут обостриться осенью
На его взгляд торговые войны, которые в последнее время с разной динамикой велись между Россией и Беларусью, не только продолжатся, но и усилят свою интенсивность. При этом Россия будет пытаться добиться от Беларуси каких-то новых пакетных уступок, причем не только в экономической сфере.

Хотя в сфере экономики, по словам политолога, Россия будет пытаться влиять на наши отношения с внешним миром, используя институциональные инструменты, например, членство Беларуси в Евразийском экономическом союзе и принятие мер, которые бы блокировали наши отношения с Евросоюзом и Китаем.

«В качестве примера можно привести принятие Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, где вводится понятие товара ЕАЭС. Он должен состоять минимум из 50 процентов местных комплектующих и использования рабочей силы также местного происхождения. И, конечно, все проекты, которые изначально планировалось реализовать в «Великом камне», сейчас находятся под угрозой срыва. Потому что многие глобальные компании не готовы идти на такую глубокую локализацию производства. Ведь многие проекты планировались как сборочные, например, тот же «Джилли», - отметил Арсений Сивицкий.


По его словам, российской стороной могут использоваться неформальные инструменты влияния на белорусские экспортные потоки. Среди попыток такого влияние – предложение Владимира Путина перенести экспорт белорусских нефтепродуктов из портов стран Балтии в порты Ленинградской области.    

Подобные попытки, на взгляд политолога, будут создавать конфликтные ситуации.

«Судя по всему, период - новый срок Путина, будет очень сложным для белорусско-российских отношений», - резюмировал Аресений Сивицкий.

08:00 28/05/2018






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