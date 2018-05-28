Торговые войны с Россией могут обостриться осенью

На его взгляд торговые войны, которые в последнее время с разной динамикой велись между Россией и Беларусью, не только продолжатся, но и усилят свою интенсивность. При этом Россия будет пытаться добиться от Беларуси каких-то новых пакетных уступок, причем не только в экономической сфере.





Хотя в сфере экономики, по словам политолога, Россия будет пытаться влиять на наши отношения с внешним миром, используя институциональные инструменты, например, членство Беларуси в Евразийском экономическом союзе и принятие мер, которые бы блокировали наши отношения с Евросоюзом и Китаем.





«В качестве примера можно привести принятие Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, где вводится понятие товара ЕАЭС. Он должен состоять минимум из 50 процентов местных комплектующих и использования рабочей силы также местного происхождения. И, конечно, все проекты, которые изначально планировалось реализовать в «Великом камне», сейчас находятся под угрозой срыва. Потому что многие глобальные компании не готовы идти на такую глубокую локализацию производства. Ведь многие проекты планировались как сборочные, например, тот же «Джилли», - отметил Арсений Сивицкий.









По его словам, российской стороной могут использоваться неформальные инструменты влияния на белорусские экспортные потоки. Среди попыток такого влияние – предложение Владимира Путина перенести экспорт белорусских нефтепродуктов из портов стран Балтии в порты Ленинградской области.





Подобные попытки, на взгляд политолога, будут создавать конфликтные ситуации.





«Судя по всему, период - новый срок Путина, будет очень сложным для белорусско-российских отношений», - резюмировал Аресений Сивицкий.