Беларусь поставит в Казахстан танки





ГПМ-72 - это совместная разработка ОАО "140 ремонтный завод" и ООО "ПОЖСНАБ" из Борисова. Машина предназначена для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на арсеналах, складах и базах хранения боеприпасов и взрывчатых веществ, при тушении пожаров категории сложности 4 класса.





"Пожарным танком" эту машину прозвали не зря: при ее создании использовано шасси хорошо известного танка Т-72. Бронированный корпус надежно защищает экипаж из двух человек от воздействия энергии взрывов и осколков.





Место танковой башни заняла пожарная спецнадстройка, в которой разместились: емкость для воды на 10.000 л; емкость для пенообразователя на 1000 л; насосная станция с подачей 4000 л/мин (одноступенчатая, центробежная, нормального давления, с автономным приводом от ДВС на дизельном топливе); высокотехнологичные лафетные стволы и еще 23 наименования различного пожарного инвентаря.





"Башня" также оборудована выдвижной шестиметровой аквамачтой, на которой установлен стационарный лафетный ствол, обеспечивающий дальность подачи огнетушащего вещества на расстояние до 70 м. Лафетный ствол оснащен видеокамерой и имеет дистанционное управление. Кроме того, в передней части "башни" расположена дополнительная установка для подачи воды и пенообразователя.



