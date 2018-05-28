В день своей инаугурации 7 мая Путин подписал новый «майский указ». Речь в нем шла, в частности, о необходимости добиться темпов роста российской экономики выше мировых и вхождения страны в пятерку крупнейших экономик мира к 2024 году. В документе также говорилось о повышении уровня жизни россиян, сокращении в два раза уровня бедности, строительстве инфраструктуры и улучшении демографических показателей.





Вариант получения около 2 триллионов рублей за шесть лет за счет повышения НДС — один из наиболее вероятных, рассказали собеседники газеты. Помимо этого может быть отменена льготная ставка НДС в 10%, которую в Минфине ранее предлагали заменить пособием.





Около 2 триллионов рублей из 8 триллионов, которых не хватает на «майский указ», даст повышение пенсионного возраста, рассказали чиновники. Они не стали говорить, какими темпами и как сильно он будет повышен. Еще 4 триллиона планируют занять при помощи размещения облигаций федерального займа и налоговой реформы в нефтяной отрасли. По словам собеседников, часть этих планов еще может быть пересмотрена.









По словам нескольких чиновников, найти деньги для указа без повышения налогов не смогли. Собеседники газеты отметили, что новое повышение — это более щадящий вариант по сравнению с другими, которые обсуждались в правительстве. Речь шла о повышении НДФЛ или введении налога с продаж. НДС по ставке 20% действовал до 2004 года, а потом был снижен до 18%.





В то же время первый вице-премьер Антон Силуанов на прошлой неделе на Петербургском экономическом форуме пообещал в ближайшие шесть лет не менять налоги в России. «Государство должно создать стабильные условия. В первую очередь это налоги. Мы говорим о том, что в течение следующего шестилетнего периода мы не будем менять налоги», — говорил он. Как говорил Силуанов, власти рассматривали возможность снижения тех сборов, которые оказывают негативное влияние на бизнес.