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Директора "ЖодиноАгроПромЭлита" обвинили в получении взятки. Но суд его полностью оправдал

Суд города Жодино вынес оправдательный приговор директору предприятия «ЖодиноАгроПлемЭлита». Он был одним из шестерых фигурантов «дела директоров», которых обвиняли в получении откатов.

Городской суд признал мужчину невиновным в получении взятки, а также невиновным по обвинению в незаконных приобретении, перевозке и хранении боеприпасов.

 «Оправдан за недоказанностью его участия в совершении преступлений», — сообщает пресс-служба Верховного суда.

 

Пока шли следствие и суд, мужчина был под стражей. После приговора его сразу же освободили. Также стороне обвинения отказано в иске взыскать с мужчины «стоимость эквивалента неосновательно приобретенной выгоды». Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 Ранее издание «Народная воля» писало: в апреле 2017-го исчез директор предприятия Николай Невмержицкий. По словам коллег, «задержали Николая Владимировича прямо в машине, когда он приехал на работу, а кто задерживал — МВД, СК, КГБ — информации нет». По какой причине — тогда официально не сообщалось.

 «ЖодиноАгроПлемЭлита» — это крупный агропромышленный комплекс в Смолевичском районе, где занимаются свиноводством, выращивают крупный рогатый скот и лошадей. А также своеобразный «полигон» для разработок Научно-практического центра по животноводству НАН Беларуси.

 

Напомним, фигурантами "дела директоров" оказались шесть руководителей предприятий АПК, их обвиняли в получении откатов при оплате кормовых добавок и ветеринарных препаратов.

 В апреле суд вынес первый приговор: бывший директор Борисовского комбината хлебопродуктов получил 3 года лишения свободы с конфискацией имущества. Позже сроки получили замдиректора Минской овощной фабрики (3 года) и гендиректор Слонимского мясокомбината (3,5 года).


 


На днях директора Смолевичского райагросервиса осудили на 3 года с отсрочкой исполнения. Его признали виновным в превышении и злоупотреблении полномочиями, а вот по обвинению в получении взятки — оправдали.

 Кроме того, продолжается суд над директором Вилейского комбикормового завода.

news.tut.by

15:34 27/05/2018






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