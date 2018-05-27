Ждем девальвацию белорусского рубля?

Появились первые оценки ожидаемых курсов рубля к валютам корзины НБРБ. 22 мая на базе Минэкономики прошло заседание межведомственной рабочей группы по формированию прогноза на будущий год. На заседании чиновники обсудили проект концепции социально-экономического развития Беларуси.

От конкретики в цифрах заседатели удерживались как могли, но некоторая информация все же была спущена по вертикали власти. Госорганы подсчитали среднегодовые курсы, которые могут сложиться в 2018 и 2019 годах. Так, средний за 2018 год курс белорусского рубля к доллару прогнозируется на уровне 2,01 BYN за 1 USD, к евро — 2,49 BYN за 1 EUR, к российскому рублю — 3,43 BYN за 100 RUB.









Напомним, за январь—апрель 2018 года официальные курсы BYN-рубля к валютам корзины НБРБ составили: 1,98 BYN за 1 USD, 2,43 BYN за 1 EUR и 3,43 BYN за 100 RUB. Как видно, ослабление белорусского рубля будет происходить за счет доллара и евро. Интересно, что в январский прогноз от Минэкономики была заложена куда менее оптимистичная оценка курса к доллару — 2,036 BYN за 1 USD.





Видимо, госэкспертов убедили растущие цены на нефть, так как в начале года курсовой ориентир выводили исходя из 53 USD за баррель Urals. Актуальные котировки перешагнули за 70 USD. Оценки властей на 2019 год следующие: 2,13 BYN за 1 USD, 2,64 BYN за 1 EUR, 3,44 BYN за 100 RUB. Таким образом, по предположениям чиновников, белорусский рубль почти не изменит свою цену к российскому, но к доллару и евро ослабнет на 6,1%. Весьма любопытная расстановка сил, учитывая ценовую уязвимость белорусских экспортеров на российском рынке.





Улучшение положения прогнозируется и на инфляционном фронте. Среднегодовая инфляция за 2018 год теперь ожидается на уровне 5,5%, а не 5,7%. Кстати, косвенно это значит, что власти уверены в удержании роста цен в декабре-2018 ниже 6%. В 2019 году инфляция замедлится еще на ступеньку — до 5,3%. А вот по ставке рефинансирования чиновники почему-то избрали более агрессивную стратегию. Если в 2018-ом среднее значение ставки рефинансирования обозначено как 10,4%, то на 2019-ый — всего 9,5%. Другими словами, несмотря на стабилизацию инфляции, ставку рефинансирования хотят заставить двигаться вниз.





Это довольно странно, так как месяц назад эксперты при консультативном совете НБРБ сообщили об исчезновении задела для снижения процентных ставок. Неосторожное уменьшение ставок грозит дестабилизацией в экономике Беларуси. Может быть, проявляются первые признаки того, что аграрно-промышленное лобби начинает побеждать аргументацию Нацбанка и независимых экономистов? В таком случае через несколько кварталов экономика опять сойдет на кризисную дорожку



