Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

"Мотовело" скопировало легендарный итальянский скутер Vespa

Белорусское "Мотовело" скопировало легендарный итальянский скутер Vespa. Как пишет "Наша Нива", новенький скутер Vesna владельцы одного из минских веломагазинов выставили прямо на улицу, чтобы привлечь прохожих.

Фото: "Наша Ніва"
Мопед действительно очень напоминает "Веспу" —  прежде всего, своим дизайном. Скутер выпускается в Италии от 1946 года, а лицензии на его производство приобретали заводы в других странах Европы. В СССР копию "Веспа", но без лицензии, выпустили в 1957 году и назвали этот мопед "Вятка".

Белорусский скутер Vesna стоит 2400 рублей, а настоящий итальянский будет стоить 7800 в эквиваленте. Объем двигателя скутера от "Мотовело" —  49 кубических сантиметров, поэтому при наличии прав категории В не нужно получать дополнительную категорию А, чтобы кататься на этом мопеде.

13:45 27/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Чудеса: упал на попу, а синяк на голове?
Татьяна Короткевич
Шаг доверия к обществу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ
Владимир Подгол
Про что не «ржали» в Вашингтоне «Троянские кони»


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё