"Мотовело" скопировало легендарный итальянский скутер Vespa

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Мопед действительно очень напоминает "Веспу" — прежде всего, своим дизайном. Скутер выпускается в Италии от 1946 года, а лицензии на его производство приобретали заводы в других странах Европы. В СССР копию "Веспа", но без лицензии, выпустили в 1957 году и назвали этот мопед "Вятка".





Белорусский скутер Vesna стоит 2400 рублей, а настоящий итальянский будет стоить 7800 в эквиваленте. Объем двигателя скутера от "Мотовело" — 49 кубических сантиметров, поэтому при наличии прав категории В не нужно получать дополнительную категорию А, чтобы кататься на этом мопеде.