"Мотовело" скопировало легендарный итальянский скутер Vespa
Белорусское "Мотовело" скопировало легендарный итальянский скутер Vespa. Как пишет "Наша Нива", новенький скутер Vesna владельцы одного из минских веломагазинов выставили прямо на улицу, чтобы привлечь прохожих.
Фото: "Наша Ніва"
Мопед действительно очень напоминает "Веспу" — прежде всего, своим дизайном. Скутер выпускается в Италии от 1946 года, а лицензии на его производство приобретали заводы в других странах Европы. В СССР копию "Веспа", но без лицензии, выпустили в 1957 году и назвали этот мопед "Вятка".
Белорусский скутер Vesna стоит 2400 рублей, а настоящий итальянский будет стоить 7800 в эквиваленте. Объем двигателя скутера от "Мотовело" — 49 кубических сантиметров, поэтому при наличии прав категории В не нужно получать дополнительную категорию А, чтобы кататься на этом мопеде.
13:45 27/05/2018
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