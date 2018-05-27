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Амкодор-КЭЗ» впервые представил свою новую разработку – гусеничный харвестер

Кохановский экскаваторный завод выпустил опытный образец гусеничного харвестера.

«Амкодор-Sinomach 3255H» – на завершившейся недавно международной специализированной выставке «Лесдревтех-2018» в Минском районе, пишет Витебский курьер.

Лесозаготовительный комбайн разработан специалистами холдинга «Амкодор», куда входит кохановский завод, в кооперации с китайскими и финскими партнерами. Он предназначен для валки деревьев, обрезки сучьев и веток, раскряжевки в наиболее сложных условиях пересеченной местности и сложного рельефа, обладает повышенной проходимостью и устойчивостью даже на больших склонах.

Иллюстративное фото. Источник: Витебские вести

Фактически это известный кохановский экскаватор, созданный совместно с китайской компанией Sinomach, который оборудован дополнительными гидравлическими линиями, электрооборудованием, датчиками, плюс кабина управления адаптирована под новые функции. Машина оснащается харвестерной головкой Kesla RH28 с диаметром раскрытия роликов до 700 мм, экономичным двигателем мощностью 178 л.с, пишут Витебские вести.

По словам директора предприятия Андрея Яроцкого, опытный образец харвестера проходит испытания в реальных условиях эксплуатации на базе лесхозов Гомельской, Витебской и Минской областей. Пока не произошло ни одного случая выхода из строя, не выявлено ни одного несоответствия, а испытательный этап продлится до конца текущего года, после чего предприятие будет готово удовлетворять заявки реального сектора экономики на эти изделия.

Спрос на такую технику, особенно в России, очень высок. Например, оценочная потребность российского рынка в таких машинах составляет не менее тысячи единиц в год.

Дилеры лесозаготовительных компаний ждут окончания испытаний и уже выстраиваются в очередь за новинкой. Тем временем традиционная экскаваторная техника кохановских машиностроителей с успехом продвигается на внешние рынки. В декабре 2017 года предприятие начало поставки в Узбекистан, сегодня реализуется контракт на 10 машин.

Недавно на предприятии побывала  делегация из Грузии, куда кохановские машиностроители поставили 4 машины несколько лет назад.

С тех пор ни одного сигнала, ни одного отзыва оттуда не пришло, мы уже заволновались, а сейчас выясняется – наша техника работает без замечаний, очень нравится. Так что по итогам визита подготовлен контракт на поставку в Грузию 10 гусеничных экскаваторов ЭО-3223, а в перспективе партнеры готовы приобрести до 100 таких машин, – поделился Андрей Яроцкий. – Потребуется лишь провести доработку – навесить дополнительно очистной ковш с режущей кромкой для подрезания камышей.



12:48 27/05/2018






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