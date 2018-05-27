Cенненский «Престиж» будет шить форму для силовых структур России
Богушевский КБО «Престиж» (Сенненский район, Витебская область) отправил в Москву пробную партию в количестве тысячи штук форменных костюмов для силовых структур России.
По словам директора предприятия Александра Лосенкова, на московских партнеров вышли благодаря своему главному поставщику ткани для специальной и форменной одежды – могилевскому ОАО «Моготекс».
Сегодня «Престиж» является одним из ведущих предприятий области по пошиву спецодежды. Среди его клиентов – «Витебскэнерго», «Витебскоблводоканал», «Витебскоблавтотранс», предприятия мясо-молочной промышленности.
На недавно прошедшем в областном центре международном форуме «Инновации. Инвестиции. Перспективы» богушевские швейники представили разработанный в начале года проект создания линии по производству синтепона для выпуска одеял и спецодежды, пишут “Витебские вести”.
"Белорусский партизан"
12:38 27/05/2018
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