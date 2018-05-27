Cенненский «Престиж» будет шить форму для силовых структур России

По словам директора предприятия Александра Лосенкова, на московских партнеров вышли благодаря своему главному поставщику ткани для специальной и форменной одежды – могилевскому ОАО «Моготекс».





Сегодня «Престиж» является одним из ведущих предприятий области по пошиву спецодежды. Среди его клиентов – «Витебскэнерго», «Витебскоблводоканал», «Витебскоблавтотранс», предприятия мясо-молочной промышленности.



