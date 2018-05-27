Какие суммы Беларусь вкладывает в развитие IT?

В частности, разработана программа развития информационного общества и электронных технологий на пять лет, принят декрет №8, создающий беспрецедентные условия для функционирования этой сферы.

Заместитель премьер-министра рассказал, что республика развивает партнерские отношения с государствами Азии, включая Китай, а также странами Восточного партнерства. Он уточнил, пишет profi-forex.by, что сейчас Беларусь находится в начале пути, создавая систему и инфраструктуру. Однако опыт молодых граждан должен поспособствовать развитию технологий.









Анатолий Калинин сообщил, что многое сделано и для организации работы электронного правительства. Порядка 70% поступающих документов обрабатываются в электронном формате, идет работа по созданию ID-карты, которую планируется выпустить к концу года. Активизируется безбумажная торговля. Он пояснил, что это обеспечивает трансформацию мировых инновационных технологий в национальную экономику, а также перевод бизнеса в цифровой формат.