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Какие суммы Беларусь вкладывает в развитие IT?

Беларусь инвестирует в развитие информационных технологий около 600 миллионов рублей в год. Такое заявление сделал на днях вице-премьер Анатолий Калинин. Он отметил, что в стране организована масштабная работа по развитию сферы IT.

В частности, разработана программа развития информационного общества и электронных технологий на пять лет, принят декрет №8, создающий беспрецедентные условия для функционирования этой сферы.

Заместитель премьер-министра рассказал, что республика развивает партнерские отношения с государствами Азии, включая Китай, а также странами Восточного партнерства. Он уточнил, пишет profi-forex.by, что сейчас Беларусь находится в начале пути, создавая систему и инфраструктуру. Однако опыт молодых граждан должен поспособствовать развитию технологий.


 


Анатолий Калинин сообщил, что многое сделано и для организации работы электронного правительства. Порядка 70% поступающих документов обрабатываются в электронном формате, идет работа по созданию ID-карты, которую планируется выпустить к концу года. Активизируется безбумажная торговля. Он пояснил, что это обеспечивает трансформацию мировых инновационных технологий в национальную экономику, а также перевод бизнеса в цифровой формат.

12:21 27/05/2018






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