Белорусское масло в России признали качественным товаром

Специалисты выяснили, что большая часть продукции является безопасной. 23% исследованных товаров могут претендовать на получение российского Знака качества. В 37% продукции выявлены нарушения, касающиеся подмены молочного жира растительным, занижения жирности, наличия бактерий и микробиологической порчи, содержания консервантов, антибиотиков, а также недостоверной маркировки по массе нетто.

Среди проверенных торговых марок оказалась и одна белорусская — масло сладкосливочное несоленое «Брест-Литовск». Продукт был признан полностью безопасным: проверяющие не обнаружили в нем антибиотиков, пестицидов, тяжелых металлов, радионуклидов, патогенных организмов и бактерий. Кроме того, масло от брестского производителя не содержит консервантов, красителей и растительных жиров.









В исследовании Роскачества продукт получил 5 баллов из 5,5 возможных: единственным его недостатком оказалась неспособность сохранять форму при комнатной температуре.



