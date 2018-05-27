Белорусское масло в России признали качественным товаром
Российская система качества подвела итоги первого масштабного исследования сливочного масла жирностью 72,5%. Специалисты проверили 82 образца самых популярных торговых марок по 23 показателям качества и безопасности, сообщает agronews.com.
Специалисты выяснили, что большая часть продукции является безопасной. 23% исследованных товаров могут претендовать на получение российского Знака качества. В 37% продукции выявлены нарушения, касающиеся подмены молочного жира растительным, занижения жирности, наличия бактерий и микробиологической порчи, содержания консервантов, антибиотиков, а также недостоверной маркировки по массе нетто.
Среди проверенных торговых марок оказалась и одна белорусская — масло сладкосливочное несоленое «Брест-Литовск». Продукт был признан полностью безопасным: проверяющие не обнаружили в нем антибиотиков, пестицидов, тяжелых металлов, радионуклидов, патогенных организмов и бактерий. Кроме того, масло от брестского производителя не содержит консервантов, красителей и растительных жиров.
В исследовании Роскачества продукт получил 5 баллов из 5,5 возможных: единственным его недостатком оказалась неспособность сохранять форму при комнатной температуре.
10:38 27/05/2018
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