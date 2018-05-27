Независимые консорциумы займутся поиском инвесторов для четырех белорусских предприятий легкой и химической промышленности
Два независимых консорциума проведут работы по предприватизационной подготовке и привлечению стратегических инвесторов для четырех белорусских предприятий легкой и химической промышленности - ОАО "8 Марта" , ОАО "Лента", ОАО "Крион" и ОАО "Лакокраска", сообщили в пресс-службе Национального агентства инвестиций и приватизации (НАИП).
"НАИП заключило соответствующие контракты с ведущими мировыми компаниями, специализирующимися на инвестиционной деятельности, финансовом аудите и юридическом сопровождении бизнеса. Лидером консорциума для предприятий легкой промышленности стал австрийский инвест-бутик Mattig Management Partners GesmbH, для предприятий химической промышленности – ООО "КПМГ", - говорится в распространенном НАИП сообщении.
Консорциумы проведут комплексную экспертизу акционерных обществ (дьюдилидженс), маркетинговые исследования рынков, оценку с учетом национальных и международных стандартов, а также займутся поиском и привлечением стратегических инвесторов, заинтересованных в развитии предприятий.
10:08 27/05/2018
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