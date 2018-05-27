"НАИП заключило соответствующие контракты с ведущими мировыми компаниями, специализирующимися на инвестиционной деятельности, финансовом аудите и юридическом сопровождении бизнеса. Лидером консорциума для предприятий легкой промышленности стал австрийский инвест-бутик Mattig Management Partners GesmbH, для предприятий химической промышленности – ООО "КПМГ", - говорится в распространенном НАИП сообщении.





Консорциумы проведут комплексную экспертизу акционерных обществ (дьюдилидженс), маркетинговые исследования рынков, оценку с учетом национальных и международных стандартов, а также займутся поиском и привлечением стратегических инвесторов, заинтересованных в развитии предприятий.



