Лишь за месяц бизнес вывел из России более 10 млрд долларов

После нового раунда санкций США, под который попали "Русал" Олега Дерипаски и "Ренова" Виктора Вексельберга, из страны утекло 10,6 млрд долларов, сообщает в майском обзоре по сектору Райффайзенбанк, сообщает finanz.ru





Основной отток пришелся на расчетные счета и депозиты корпораций: юрлица вывели в общей сложности 7,4 млрд долларов. Эта сумма почти втрое перекрыла приток, зафиксированный месяцем ранее (2,5 млрд).





Частично изъятие валюты объясняется пиком погашений внешнего долга, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.









В апреле, согласно графику ЦБ, крупнейшим корпорациям нужно было выплатить 6,3 млрд долларов - рекордную более чем за год сумму. При этом доля внутригрупповых займов - то есть кредитов, которые компании брали у своих же иностранных "дочек" и которые могут легко рефинансировать, - составляла лишь 3%.





Тем не менее если учесть, что из-за высоких цен на нефть приток валюты по текущему счету подскочил почти в 1,5 раза и достиг 12,2 млрд долларов, состоявшийся отток средств означает, что "произошел и заметный вывоз капитала, не связанный с исполнением долговых обязательств", говорит Порывай.





По его оценке, речь идет о сумме примерно в 6 млрд долларов. Средства могли выводить нерезиденты, которые сворачивали инвестиции в российский госдолг, рассуждает Порывай: в начале апреля индекс цен облигаций федерального займа - RGBI - обвалился на 3,4 пункта, или рекордно с января 2016 года.





Это также может означать, что в Россию приходит меньше валюты от продажи за рубеж сырья, продолжает эксперт: экспортеры предпочитают хранить ее на зарубежных счетах для новых выплат по долгу, которые предстоят в сентябре и декабре.





Для покрытия оттока валютной ликвидности банки использовали средства, высвобожденные из кредитов (4,5 млрд долларов), а также валюту, привлеченную на спот-рынке, в том числе через операции своп.









На 1 мая у банков было 8 млрд долларов свободной валюты - втрое меньше, чем на ту же дату год назад.





Если бы не высокие цены на нефть, "столь скромный запас" был бы исчерпан уже летом, но нефтяное ралли сгладит возможный валютный дефицит, говорит Порывай: риски роста стоимости валютной ликвидности на денежном рынке возникают в сентябре, когда предстоит очередной пик погашений по долгу (7,6 млрд долларов).