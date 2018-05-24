Сразу оговоримся, что Беларусь на мировой долговой карте из-за относительной мизерности госдолга (на 1 января jy составил 16,7 млрд долларов) отсутствует.





Две трети страновых долговых обязательств в мире на сумму 41,6 триллиона долларов приходится на пять стран: США, Японию, Китай, Италию, Францию.





Топ-5 стран по доле глобального долга

Изображение: Visual Capitalist





Топ-5 стран по отношению долга к ВВП





Изображение: Visual Capitalis