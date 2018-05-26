Бомба замедленного действия. По ситуации на 1-го апреля этого года, каждый шестой рубль, выданный банками предприятиям, засчитывается к проблемной или безнадежной задолженности.





Специалисты объясняют, этот долговой кризис, который длится в Беларуси последние два года, отражается непосредственно на каждом из нас.





«Неплатежи всегда являются такой эпидемией, которая, начавшись однажды, распространяется на всех. Когда одни предприятия не платят другим, то те, в свою очередь, не платят своим контрагентам и, далее, это распространяется очень быстро», - говорит экономист Леонид Фридкин.







