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В Минске появится аккумуляторный завод

В Свободной экономической зоне «Минск» зарегистрировали нового резидента – общество с ограниченной ответственностью «АртСтилИнвест». Предприятие разместится в микрорайоне Шабаны и займется производством промышленных аккумуляторных батарей и зарядных устройств. Кроме того, компания намерена наладить сервис по ремонту и техническому обслуживанию аккумуляторных батарей.

Агентство «Прайм пресс» сообщает, что сумма проекта – $ 1 млн. Вероятно, «АртСтилИнвест» планирует открыть сборочное производство: эксперты рассказали TUT.BY, что построить завод за такие деньги невозможно.
«АртСтилИнвест» станет единственным предприятием в Беларуси, выпускающим щелочные промышленные аккумуляторные батареи и зарядные устройства к ним. Страница СЭЗ «Минск» пишет, что сейчас такой товар полностью импортируется.


СЭЗ «Минск» создали в 1998-м году с целью привлечения отечественных и иностранных инвестиций для создания производств, основанных на новых и высоких технологиях. Предприятия СЭЗ занимаются машиностроением и металлообработкой, химической и нефтехимической, лесной и строительной промышленностью.

Свою работу в СЭЗ «АртСтилИнвест» начнет в начале следующего года.

В конце 2017 года компания «iPower» начала строительство аккумуляторного завода в Бресте. Это вызвало протесты местных жителей. Под обращением против завода подписались почти 40 тысяч человек. Дело под личный контроль обещал взять Александр Лукашенко. Однако в апреле стало известно, что будущий завод в Бресте уже ищет работников.

18:03 26/05/2018






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