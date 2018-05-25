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«Молочный мир» пожаловался на фальсификат, Россельхознадзор в ответ ввел санкции

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 26 мая вводит временные ограничения на ввоз в РФ продукции ОАО «Молочный мир» и ОАО «Рыбокомбинат «Любань». Также ведомство усилило лабораторный контроль продукции еще четырех белорусских предприятий.

Как сообщает Agronews, причиной санкций в отношении гродненского молокоперерабатывающего предприятия стало повторное выявление  добавки-консерванта натамицина в сыре.  А в обрези соленой рыбы от рыбокомбината «Любань» специалисты Россельхознадзора во второй раз обнаружили листерии.

Под усиленный лабораторный контроль попали Витебский мясокомбинат, Пружанский молочный комбинат, Глубокский молочно-консервный комбинат и Белыничский протеиновый завод. В говядине от витебского предприятия Россельхознадзор выявил кишечную палочку, в молочных продуктах из Глубокого и Пружан — антибиотики, а в мясокостной муке из Белыничей — сальмонеллу.

Напомним, ранее компания «Молочный мир» пожаловалась в Россельхознадзор на фальсификацию своего сливочного масла брянским предприятием.

12:47 26/05/2018






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