Как сообщает Agronews , причиной санкций в отношении гродненского молокоперерабатывающего предприятия стало повторное выявление добавки-консерванта натамицина в сыре. А в обрези соленой рыбы от рыбокомбината «Любань» специалисты Россельхознадзора во второй раз обнаружили листерии.





Под усиленный лабораторный контроль попали Витебский мясокомбинат, Пружанский молочный комбинат, Глубокский молочно-консервный комбинат и Белыничский протеиновый завод. В говядине от витебского предприятия Россельхознадзор выявил кишечную палочку, в молочных продуктах из Глубокого и Пружан — антибиотики, а в мясокостной муке из Белыничей — сальмонеллу.





Напомним, ранее компания «Молочный мир» пожаловалась в Россельхознадзор на фальсификацию своего сливочного масла брянским предприятием.