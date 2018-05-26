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В Беларуси выпустили пломбир по рецепту 1938 года

Фабрика «Белый Полюс» выпустила лимитированную партию пломбира, приготовленного по рецепту 1938 года. 500 тысяч пачек нового мороженого отправятся в белорусские магазины уже в начале июня.


Новинка посвящена 80-летию производства мороженого в Беларуси и выпущена специально для белорусов. По вкусу это классический пломбир, но за счет своей натуральности он более тяжелый (90 граммов вместо обычных 70). В составе всего восемь ингредиентов: сливки, сливочное масло, сгущенное и сухое молоко, вода, мука, сахар и  ванилин. К слову, мука — довольно необычная составляющая для современного мороженого — оставляет в мороженом меньше воздуха, не дает пломбиру стать слишком пористым и заменяет стабилизаторы — те самые Е-добавки.

Глазурь для мороженого также производят «бабушкиным способом» — из масла, сахара и какао-порошка. Из-за особенностей рецептуры срок годности у «Белы полюс 1938» в два раза меньше обычного: всего полгода. Так что полакомиться натуральным мороженым можно будет только до сентября.



12:38 26/05/2018






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