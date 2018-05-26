Недострои "Томбаза": указ на стадии согласования

По словам Андрея Шорца, в подготовке документа задействованы различные министерства и ведомства (министерства финансов, экономики, юстиции, налоговая служба и др.). "О конкретных сроках говорить пока рано. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы быстрее эту проблему решить", - отметил он.





Дольщиков волновали вопросы включения страховых выплат в нормативно-правовой акт. "Я не готов сейчас сказать. Имущество, которое есть у "Тамбаза", должно быть реализовано, а средства направлены на строительство дома", - сказал Андрей Шорец. Он заявил, что принимаемые меры направлены на то, чтобы максимально задействовать имеющиеся у "Тамбаза" ресурсы и с минимальными затратами завершить работы на объекте.





На вопрос, какие варианты решения проблемы рассматриваются, Андрей Шорец ответил, что планируется замена застройщика. "Вариант один - поменять застройщика, реализовать то, что есть у "Тамбаза", направить на стройку, а что не хватает, доплатят дольщики", - сказал Андрей Шорец. Ожидается, что доплаты будут начисляться параллельно строительству.





"Получив ключи, как правило, жители считают, что можно не платить. У нас есть несколько судов по другим домам, когда люди не выполняли взятые на себя обязательства", - заметил Андрей Шорец. Предполагается, что конкретные сроки выплат будут определены в нормативных правовых актах. Жилье в это время будет находится в собственности застройщика. После принятия указа запланирована экспертиза дома.





Что касается выделения льготного кредита дольщикам на достройку дома, то такой вариант не рассматривается.





Напомним, что именно против такого варианта – с доплатой протестуют дольщики, которые уже заплатили за свои квартиры, но жилье так и не получили.









Как сообщалось ранее, столичной финансовой милицией возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора совместного общества с ограниченной ответственностью. Установлено, что бывший гендиректор СООО "Тамбаз" использовал не по назначению денежные средства, привлеченные посредством выпуска и реализации жилищных облигаций для финансирования строительства двух жилых домов в границах улиц Богдановича - Амурской - Тургенева - Тиражной и улиц Богдановича - Корш-Саблина - Тургенева - перeулка Верхнего. Эти деньги были израсходованы на исполнение обязательств общества по строительству другого жилого дома, а также на оплату строительных материалов и строительно-монтажных работ на иных объектах, которыми занималось СООО "Тамбаз". В результате фирма е исполнила обязательства по строительству профинансированных объектов, что повлекло причинение ущерба покупателям жилищных облигаций на сумму Br21,5 млн и существенного вреда государственным интересам в социальной сфере. Бывший генеральный директор задержан, уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями).