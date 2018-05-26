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В Шабанах запустят аккумуляторный завод

Резидентом свободной экономической зоне (СЭЗ) «Минск» стала компания «АртСтилИнвест», которая намерена наладить производство аккумуляторных батарей и зарядных устройств. Информация об этом размещена на сайте СЭЗ.

«АртСтилИнвест» планирует производить щелочные аккумуляторные батареи для различных сфер применения. Аккумуляторы для погрузчиков, телекоммуникационного оборудования, электроэнергетики, железнодорожного транспорта, а также для системы железнодорожной связи и автоматики. Кроме того, будут производиться тяговые батареи для транспортных средств, стартерные аккумуляторы для тепловозов, шахтные аккумуляторы, аккумуляторные батареи для систем альтернативной энергетики, а также стационарные АКБ.

Кроме того, компания намерена осуществлять сервисные работы по ремонту и техническому обслуживанию аккумуляторных батарей.

Организовав производство в СЭЗ «Минск», «АртСтилИнвест» станет единственным предприятием в Беларуси, выпускающим современные щелочные промышленные аккумуляторные батареи и зарядные устройства к ним. В настоящее время данный товар полностью импортируется.

Проектом предусматривается техническое оснащение производства современным оборудованием, обеспечивающим высокий уровень производительности и технологичности.

Агентство ПраймПресс сообщает, что предварительная стоимость проекта составляет 1 млн долларов. Участники рынка сказали TUT.BY, что за такую сумму построить полноценный завод нереально. Речь, скорее всего, идет о сборочном производстве.

Производственная площадка «АртСтилИнвест» находится на арендуемых площадях на участке СЭЗ «Минск» в Шабанах.

Планируемый срок начала производства — первый квартал 2019 года.

09:01 26/05/2018






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