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В Орше до конца лета будет открыт «индийский» «Великий камень»

Это будет вторая особая экономическая зона в Беларуси.

Проект указа о создании особой экономической зоны «Бремино-Орша» подготовлен и находится на рассмотрении в Совмине. До конца лета решение будет принято.

Это будет вторая особая экономическая зона в Беларуси. Первая была создана в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень».

По словам директора «Бремино групп», упор в экономической зоне будет сделан на сотрудничество с Индией.

Если в «Великом камне» основной партнер — это Китай, то у нас будет Индия. В начале июня к нам приедет группа бизнесменов из этой страны, будем обсуждать совместные проекты, — пояснил директор ООО «Бремино групп» Василий Дементей.

"Витебский курьер"
09:23 26/05/2018






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