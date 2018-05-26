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Эксперт рассказал, в чем смысл указа Лукашенко о реструктуризации долгов

Принятый указ президента №200 "О реструктуризации задолженности и прекращении обязательств" вводит новые инструменты, которые соответствуют мировой практике, заявил корреспонденту Sputnik проректор Института повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности Георгий Гриц.

Александр Лукашенко подписал указ №200 накануне, документом предусмотрено, что банки могут участвовать в управлении предприятиями-должниками, а финансовые учреждения – обменивать проблемные долги по кредитам на акции предприятий.

Кто должен больше всех

"Сегодня у предприятий государственной формы собственности перед банками большие долги. В качестве гарантийного обеспечения по ним выступает имущество компаний-должников", – констатировал экономический эксперт.

На момент выдачи кредита имущество оценивалось, но это нерыночная цена, иногда она ниже в десять раз. Указ дает возможность погасить часть задолженности перед банками и нарастить кредитную массу. 

Документ, подписанный президентом, предлагает банкам самим заниматься продажей плохих долгов. Это своеобразное ноу-хау для Беларуси.

"На Западе это делается через специализированное заведение, так называемый bad bank. Нечто подобное у нас было полтора года назад в сельском хозяйстве. При Белагропромбанке было создано подобное предприятие", – рассказал Гриц. 

Банковское лобби

Новое решение является более радикальным, потому что Белагропромбанку не удалось решить проблему дисконтирования. Это означает уменьшение стоимости активов по сравнению с первоначальной залоговой ценой.

Предполагается, что это позитивное решение для банков, потому что позволит им вернуть хоть бы часть проблемной задолженности. 

"Эту инициативу лоббировали Национальный банк и коммерческие банки, потому что перед ними накопились большие просроченные долги с большим сроком давности", – пояснил эксперт

Несмотря на то что есть специальная база данных Нацбанка о существующих задолженностях, некоторые активы оказываются заложенными и перезаложенными. 

"Вернуть хоть часть из этих долгов гораздо лучше, чем вообще ничего не вернуть и пытаться продать тот долг, который сегодня в принципе непродаваемый. Это нормальная практика, которая соответствует правилам на международном рынке", – резюмировал Гриц.


08:02 26/05/2018






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