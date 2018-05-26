“Великий камень»: плюс немецкий порт Дуйсбург
АО "Дуйсбургер Хафен" (Германия), управляющее крупнейшим речным портом Европы – Дуйсбургом, вошло в состав акционеров СЗАО "Компания по развитию индустриального парка", заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.
"В этом году в состав акционеров совместной управляющей компании (Компания по развитию индустриального парка) вошла немецкая компания "Дуйсбургер Хафен", которая управляет крупнейшим в мире речным портом Дуйсбургом", - заявил А.Кобяков агентству "Синьхуа".
СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" занимается привлечением инвестиций, строительством инфраструктуры, управлением недвижимостью и землёй в китайско-белорусский индустриальном парке "Великий камень".
Акционерами компании являются национальная машиностроительная корпорация "Синомач", China Merchants Group, ОАО "Китайская корпорация инжиниринга САМС", Харбинская инвестиционная группа, ГУ "Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка "Индустриальный парк "Великий камень", Минский городской исполнительный комитет, управляющая компания холдинга ГОРИЗОНТ.
Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона. На сегодня в парке насчитывается 34 резидента. Общий объем запланированных инвестиций действующих резидентов оценивается в $0,5 млрд.
08:39 26/05/2018
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