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“Великий камень»: плюс немецкий порт Дуйсбург

АО "Дуйсбургер Хафен" (Германия), управляющее крупнейшим речным портом Европы – Дуйсбургом, вошло в состав акционеров СЗАО "Компания по развитию индустриального парка", заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

"В этом году в состав акционеров совместной управляющей компании (Компания по развитию индустриального парка) вошла немецкая компания "Дуйсбургер Хафен", которая управляет крупнейшим в мире речным портом Дуйсбургом", - заявил А.Кобяков агентству "Синьхуа".

СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" занимается привлечением инвестиций, строительством инфраструктуры, управлением недвижимостью и землёй в китайско-белорусский индустриальном парке "Великий камень".

Акционерами компании являются национальная машиностроительная корпорация "Синомач", China Merchants Group, ОАО "Китайская корпорация инжиниринга САМС", Харбинская инвестиционная группа, ГУ "Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка "Индустриальный парк "Великий камень", Минский городской исполнительный комитет, управляющая компания холдинга ГОРИЗОНТ.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона. На сегодня в парке насчитывается 34 резидента. Общий объем запланированных инвестиций действующих резидентов оценивается в $0,5 млрд.


Интерфакс
08:39 26/05/2018






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