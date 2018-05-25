Глава Белнефтехима: При нынешних ценах на нефть топливо подорожает на 24%
При нынешних мировых ценах на нефть автомобильное топливо в Беларуси подорожает, сообщил в интервью БелТА председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко.
«При $80 за баррель паритетная цена в условиях нашего внутреннего рынка на бензин 92-й и 95-й будет укладываться в диапазон от 80 до 85 центов за 1 литр. Эти цифры применимы и к ценам Российской Федерации», — пояснил председатель «Белнефтехима».
Если нынешняя стоимость барреля нефти сохранится, то розничные цены на автомобильное топливо будут подтягиваться до этого уровня.
«С учетом сегодняшней стоимости барреля предстоит повышение цен на автомобильное топливо, но повторюсь, это будет идти синхронно с Российской Федерацией, практически на 24%», — сказал Игорь Ляшенко.
21:39 25/05/2018
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