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В Беларуси начали выпускать лыжные ботинки

Это пока только образцы - их еще оценят эксперты в Министерстве спорта и туризма.


Образцы ботинок для лыж и лыжероллеров выпустил холдинг «Марко». В модельном ряду - 18 полупар. Ботинки изготовлены для двух самых популярных видов крепления, но различаются дизайном.
Выпустили ботинки в экспериментальном цехе в Белоозерске, на предприятии «Вердимар» в Белоозерске. Напомним, компания «Марко» в 2015 году приобрела пакет акций «Белкельме», которому грозило банкротство. На производственных площадях в Белоозерске разместилось дочернее предприятие «Марко» - фирма «Вердимар». Ее цеха недавно были модернизированы.
Образцы лыжных ботинок оценят эксперты Минспорта и туризма. Пока же руководству предприятия свои замечания - они казались жесткости подошвы и других элементов - высказали спортсмены. Директор холдинга «Марко» Николай Мартынов пообещал учесть все нюансы, пишет belta.by.
- Это не потребует затрат, только улучшит качество нашей обуви, - подчеркнул Мартынов. - Это наш первый шаг. Начало положено. К следующему году мы учтем все нюансы и постараемся перейти на следующий уровень - выпустить лыжные ботинки для профессиональных спортсменов. Для этого нужно более глубоко проработать эту тему.


После доработки ботинки пойдут на серийный выпуск. Предположительно, отечественную лыжную обувь покупатели найдут на прилавках осенью. Планируемая цена - от 35 до 65 рублей.


kp.by
18:58 25/05/2018






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