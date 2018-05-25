Одобрен пилотный проект государственно-частного партнерства – реконструкция автодороги М-10: граница РФ (Селище) – Гомель – Кобрин
Автодорога М-10 является международным транспортным маршрутом и обеспечивает кратчайшую связь стран Евросоюза, Беларуси и Российской Федерации. Инициатором проекта выступает Минтранс Беларуси, сообщает interfax.by
По информации, размещенной на интернет-ресурсе государственно-частного партнерства (ГЧП) Беларуси, проект предусматривает реконструкцию на территории Гомельской области (Калинковичский и Речицкий районы) 85,25 км (км 109,9 – км 195,15) дороги М-10 с доведением её до параметров I-В категории. Проектом предусмотрено увеличение числа полос движения с двух до четырех, увеличением допустимой нагрузки на ось c 10 до 11,5 тонн, увеличением скоростного лимита для легковых автомобилей с 90 км/ч до 120 км/ч, для грузовых – с 70 км/ч до 100 км/ч.
Общий объем необходимых инвестиций составляет $200 млн. Реконструкцию планируется провести в 2018-2020 годах. В обосновании проекта отмечается, что его высокая стоимость не позволяет реализовать строительство за счет средств бюджета.