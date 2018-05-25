Белорусские айтишники стали беднее почти на $700

Как уже сообщалось, номинальная начисленная средняя заработная плата работников в апреле текущего года составила 921 рубль, упал по сравнению с мартовской почти на 6 рублей. "Грязными" в марте в Беларуси в среднем получили зарплату на уровне 926,8 рубля.





Где платят больше





Правительство еще в апреле должно было выйти на среднюю начисленную зарплату в тысячу рублей, что в эквиваленте должно было составить 500 долларов. Но опять что-то пошло не так.





Белстат разместил официальные данные о том, сколько платили белорусам в апреле по регионам:





Брестская область – 794 рубля

Витебская область – 782,8 рубля

Гомельская область – 836,1 рубля

Гродненская область – 794,6 рубля

Минская область – 922 рубля

Могилевская область – 775,7 рубля

Минск – 1275,3 рубля





Кому в Беларуси жить хорошо





Согласно статистике меньше всего получают работники в Могилевской области, а лидером оказался Минск. Правда, такие показатели давно стали традиционными для Беларуси.





Как всегда, больше всех получили айтишники – 3699,3 рубля, тогда как в марте зарплата в IT-сфере составила 5092,5 рубля. Таким образом, всего за месяц их зарплата стала ниже на 1393,2 рубля.





Для контраста можно сравнить зарплаты айтишников с другими сферами. Так, беднее всех, согласно официальной статистике, сотрудники парикмахерских и салонов красоты: в апреле они получили в среднем 464 рубля. Немногим более их сумели заработать сотрудники сферы культуры – 524,4 рубля.