Белорусские айтишники стали беднее почти на $700
Белстат традиционно в конце месяца обнародовал статистику по размеру заработных плат в стране.
Как уже сообщалось, номинальная начисленная средняя заработная плата работников в апреле текущего года составила 921 рубль, упал по сравнению с мартовской почти на 6 рублей. "Грязными" в марте в Беларуси в среднем получили зарплату на уровне 926,8 рубля.
Где платят больше
Правительство еще в апреле должно было выйти на среднюю начисленную зарплату в тысячу рублей, что в эквиваленте должно было составить 500 долларов. Но опять что-то пошло не так.
Белстат разместил официальные данные о том, сколько платили белорусам в апреле по регионам:
Брестская область – 794 рубля
Витебская область – 782,8 рубля
Гомельская область – 836,1 рубля
Гродненская область – 794,6 рубля
Минская область – 922 рубля
Могилевская область – 775,7 рубля
Минск – 1275,3 рубля
Кому в Беларуси жить хорошо
Согласно статистике меньше всего получают работники в Могилевской области, а лидером оказался Минск. Правда, такие показатели давно стали традиционными для Беларуси.
Как всегда, больше всех получили айтишники – 3699,3 рубля, тогда как в марте зарплата в IT-сфере составила 5092,5 рубля. Таким образом, всего за месяц их зарплата стала ниже на 1393,2 рубля.
Для контраста можно сравнить зарплаты айтишников с другими сферами. Так, беднее всех, согласно официальной статистике, сотрудники парикмахерских и салонов красоты: в апреле они получили в среднем 464 рубля. Немногим более их сумели заработать сотрудники сферы культуры – 524,4 рубля.
Источник: sputnik.by
17:17 25/05/2018
Загрузка...
Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.