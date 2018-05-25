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Белорусские айтишники стали беднее почти на $700

Белстат традиционно в конце месяца обнародовал статистику по размеру заработных плат в стране.

Как уже сообщалось, номинальная начисленная средняя заработная плата работников в апреле текущего года составила 921 рубль, упал по сравнению с мартовской почти на 6 рублей. "Грязными" в марте в Беларуси в среднем получили зарплату на уровне 926,8 рубля.

Где платят больше

Правительство еще в апреле должно было выйти на среднюю начисленную зарплату в тысячу рублей, что в эквиваленте должно было составить 500 долларов. Но опять что-то пошло не так. 

Белстат разместил официальные данные о том, сколько платили белорусам в апреле по регионам:

Брестская область – 794 рубля 
Витебская область – 782,8 рубля
Гомельская область – 836,1 рубля
Гродненская область – 794,6 рубля
Минская область – 922 рубля
Могилевская область – 775,7 рубля
Минск – 1275,3 рубля

Кому в Беларуси жить хорошо

Согласно статистике меньше всего получают работники в Могилевской области, а лидером оказался Минск. Правда, такие показатели давно стали традиционными для Беларуси.

Как всегда, больше всех получили айтишники – 3699,3 рубля, тогда как в марте зарплата в IT-сфере составила 5092,5 рубля. Таким образом, всего за месяц их зарплата стала ниже на 1393,2 рубля.

Для контраста можно сравнить зарплаты айтишников с другими сферами. Так, беднее всех, согласно официальной статистике, сотрудники парикмахерских и салонов красоты: в апреле они получили в среднем 464 рубля. Немногим более их сумели заработать сотрудники сферы культуры – 524,4 рубля.

Источник: sputnik.by
17:17 25/05/2018






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