Виктор Кислый лично закрыл офис Wargaming в Редмонде

Белорусская компания Wargaming закрыла своё подразделение в Редмонде. Сотрудники узнали об этом лично от сооснователя и CEO Виктора Кислого, который принял участие во внеочередном общем собрании студии. Wargaming Seattle создали в 2013 году после покупки игровым гигантом местной компании Gas Powered Games.





Wargaming предложила всем уволенным работникам выходное пособие и возможность получить работы в других филиалах компании,. Коллеги уволенных сотрудников запустили в твиттере хэштег #WGJobs, по которому заинтересованные в них работодатели сообщают о вакансиях.





Летом 2016-го Wargaming похожим образом закрыла игровую студию WG Cells — она также находилась в штате Вашингтон.