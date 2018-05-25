Виктор Кислый лично закрыл офис Wargaming в Редмонде
Созданная в Беларуси игровая компания Wargaming закрыла подразделение в американском Редмонде (Вашингтон) и прекратила разработку ММО-игры, которой занимался офис, сообщает Gamasutra.
Белорусская компания Wargaming закрыла своё подразделение в Редмонде. Сотрудники узнали об этом лично от сооснователя и CEO Виктора Кислого, который принял участие во внеочередном общем собрании студии. Wargaming Seattle создали в 2013 году после покупки игровым гигантом местной компании Gas Powered Games.
Wargaming предложила всем уволенным работникам выходное пособие и возможность получить работы в других филиалах компании,. Коллеги уволенных сотрудников запустили в твиттере хэштег #WGJobs, по которому заинтересованные в них работодатели сообщают о вакансиях.
Летом 2016-го Wargaming похожим образом закрыла игровую студию WG Cells — она также находилась в штате Вашингтон.
12:13 25/05/2018
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