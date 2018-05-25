Даже Курманбеку Бакиеву нужны льготные кредиты

Речь идет о проекте Белорусской национальной биотехнологической корпорации, которая взялась за масштабный инвестиционный проект "Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы". Вчера, как раз, был подписан договор, регулирующий порядок использования и погашения льготного правительственного кредита между Министерством сельского хозяйства и продовольствия, Министерством финансов, ОАО «Белагропромбанк», ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация». Также состоялось подписание договора о залоге между Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь и ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация».





Напомним, что за проектом БНБК стоит беглый экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев. Эта информация никогда не была подтверждена официально, но и публикации СМИ на этот счет никто никогда не опровергал.





Как полагают в Кыргызстане, проектом руководит беглый премьер Данияр Усенов, которого узнали в человеке, которого белорусом представили как белорусского бизнесмена Даниила Урицкого.





Известно, что именно в БНБК нашла работу «шкловская соратница» Александра Лукашенко – бывший заместитель министра сельского хозяйства Надежда Котковец.





«Руководству ЗАО ”БНБК“ необходимо сосредоточить внимание на том, где будут покупать сырье, куда будет идти реализация готовой продукции, как максимально эффективно организовать весь процесс производства и реализации продукции. Проект должен обеспечить эффективность и окупаемость вложенных инвестиций», - напутствовал бизнесменов вице-премьер Русый.





Проект включает в себя строительство и ввод в эксплуатацию завода по производству лизина, заводов по производству треонина и триптофана, заводов по производству комбикормов, комплекса зернохранилищ, автокомбината, административно-бытового комплекса, научно-исследовательской лаборатории, электрической подстанции, паротурбинной установки, а также объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.









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Недавно в Беларуси бурно отмечали 60-летие Жаныша Бакиев, который, как и его брат, экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев находится в международном розыске. На юбилей собрались все шестеро братьев Бакиевых, в качестве почетных гостей присутствовали однокурсники юбиляра из России, Казахстана, Ингушетии. Однако не исключено, что минские торжества это все-таки ненадолго. По итогам последних выборов в парламент Кыргызстана «клан Бакиевых» сумел сформировать там свой блок.



