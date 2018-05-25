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"АвтоВАЗ" назвал себя вторым поставщиком автомобилей на рынок Беларуси. Но это не так

Крупнейший российский производитель легковых и коммерческих автомобилей «АвтоВАЗ» по итогам первого квартала этого года вышел на второе место на автомобильном рынке Беларуси, говорится в отчетности автопроизводителя.

Согласно данным «АвтоВАЗа», за первый квартал его дилерами было реализовано на белорусском рынке 1 545 автомобилей и «в результате бренд LADA занял 2-е место с долей 17% на рынке страны», пишет "Завтра твоей страны". 

Российский производитель, который принадлежит альянсу Renault-Nissan и госкорпорации «Ростех», отметил также, что LADA Vesta с долей рынка 7% стал третьим по популярности автомобильным брендом, проданным в Беларуси в этот период.

Официальные данные производителя, однако, расходятся с информацией Белорусской автомобильной ассоциации, по данным которой в январе-марте 2018 года было продано 950 единиц LADA, что на 57% больше, чем в аналогичный период 2017 года. 

С этим объемом «АвтоВАЗ» только третий после Renault (2441 новый автомобиль) и Volkswagen (1340), а LADA Vesta по популярности только шестая. Третье место российский автопроизводитель занимал и по итогам 2017 года, уступая тем же Renault и Volkswagen.

Как отмечено в отчетности «АвтоВАЗа», в число экспортных рынков с наилучшими показателями наряду с Беларусью вошел Казахстан. За I квартал 2018 года в этой стране было реализовано 2 644 автомобиля LADA, в результате чего компания заняла 1-е место с долей 23,4% на рынке Казахстана. Самыми продаваемыми автомобилями стали LADA 4х4 и LADA. 


Всего регистрации автомобилей LADA в странах СНГ по итогам января-марта 2018 года составили порядка 5 тыс. штук. Это более чем в два раза превышает объем за аналогичный период 2017 года.

В Европе (главный рынок – Германия) в I квартале 2018 года регистрации автомобилей LADA составили 1 371 штук, что на 11% больше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Наибольшим спросом пользовались автомобили LADA 4х4, LADA Granta и LADA Vesta, отмечается в сообщении.

10:17 25/05/2018






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