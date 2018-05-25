Как сообщили в пресс-службе суда, поводом стал тот факт, что в защитном периоде задолженность перед бюджетом должником за счет средств его собственника была полностью погашена.





Производство по делу о банкротстве производственного унитарного предприятия «Белоозерский завод ячеистого бетона» было возбуждено определением экономического суда Брестской области от 16 февраля с.г. В отношении должника был установлен защитный период продолжительностью в один месяц - сроком до 16 марта с.г.. По ходатайству временного управляющего защитный период дважды продлевался.





От кредитора, подавшего заявление о банкротстве должника (инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Березовскому району), в адрес суда поступило письменное подтверждение погашения задолженности должника перед бюджетом.





Определением экономического суда Брестской области от 21 мая с.г. прекращено производство по делу о банкротстве предприятия. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано (опротестовано) в суд апелляционной инстанции не позднее 15 дней с момента его вынесения.



